Actualité
Photo d’illustration d’un épisode de crue. (Photo de Philippe LOPEZ / AFP)

Crues, avalanches, vent : six départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune 

  • par Clémence Margall

    • Quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes restent concernés par une vigilance jaune pour crues par Météo France : le Cantal, l’Ardèche, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme.

    La vigilance orange pour crues est levée en Ardèche et rétrograde en vigilance jaune ce mardi 23 décembre. Cette dernière est également maintenue en Haute-Loire, dans le Cantal et le Puy-de-Dôme après l’important épisode de pluie de ces derniers jours. 

    La vigilance jaune pour avalanches est aussi maintenue en Savoie et en Isère ce mardi. La Savoie est également concernée par une vigilance jaune pour vent. 

    Météo : de la grisaille et une baisse des températures ce mardi à Lyon 

