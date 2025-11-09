Pollution : une qualité de l'air bonne à moyenne à Lyon dimanche

La qualité de l'air restera moyenne à Lyon ce dimanche 9 novembre, avec toutefois une très légère amélioration en raison de l'arrivée d'un vent de Nord.

Une très légère amélioration pour la qualité de l'air lyonnaise. Ce dimanche 9 novembre, grâce au vent de Nord qui se renforce, les polluants devraient être dispersés et les niveaux de polluants légèrement à la baisse. "Une qualité de l’air très majoritairement bonne à moyenne devrait se maintenir voir très localement dégradée sur la partie alpine où le vent sera un peu moins efficace", indique Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes.

Dans le détail, les niveaux de particules fines PM10 et PM2.5 ainsi que ceux d'ozone et de dioxyde d'azote sont moyens, tandis que les niveaux de dioxyde de soufre sont bons. L'amélioration devrait se poursuivre pour la journée de lundi grâce aux mêmes conditions météorologiques dispersives.