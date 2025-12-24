Actualité
Photo d’illustration. (DR)

Météo : une journée grise et froide ce mercredi 24 décembre à Lyon

  • par Clémence Margall

    • La journée de ce mercredi 24 décembre sera grise et accompagnée d’un froid hivernal avec seulement 4 degrés attendus à Lyon.

    Alors que la France s’apprête à réveillonner à l’occasion du 24 décembre, c’est d’abord une journée grise et hivernale qui attend les Lyonnais ce mercredi. Ce matin, les nuages dominent déjà largement dans le ciel et le mercure peine à dépasser les 2 degrés.

    Dans l’après-midi, il n’y aura guère d’évolution dans le ciel et il fera seulement 4 degrés, soit des températures en dessous des normales de saison. Une bise froide d’environ 20 km/h pourra également être ressentie entre Rhône et Saône. De légères chutes de neige sont même attendues dans la nuit de Noël.

    à lire également
    Un vélo enneigé au premier plan, sur les quais de saone à Lyon. Au loin, on distingue fourvière.
    Neige et verglas, crues, avalanches… la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Un vélo enneigé au premier plan, sur les quais de saone à Lyon. Au loin, on distingue fourvière.
    Neige et verglas, crues, avalanches… la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune 07:34
    Météo : une journée grise et froide ce mercredi 24 décembre à Lyon 07:15
    Explosion à Saint-Fons : l'un des blessés est décédé ce mardi 23/12/25
    parcoursup ouverture site information
    Arnaques en ligne : la CCI de Lyon alerte sur de faux comptes sur les réseaux sociaux 23/12/25
    Image d'illustration de la police municipale. (@Nathan Chaize)
    À Lyon, les ASVP maintiennent leur grève pour Noël 23/12/25
    d'heure en heure
    plat asiatique
    Bron : fermé pour manquement à l'hygiène, le Restaurant Tayummi se met aux normes et rééeouvre 23/12/25
    Moulin Gilles Lellouche
    Gilles Lellouche incarnera Jean Moulin face à Klaus Barbie : le film tourné en Hongrie 23/12/25
    Un nouveau magasin Picard va ouvrir dans le 3e arrondissement de Lyon 23/12/25
    Frédéric Berthet élu président de la FNAIM du Rhône 23/12/25
    police lyon faits divers
    Un homme blessé par balles à Vaulx-en-Velin, neuf douilles retrouvées 23/12/25
    TCL : à Lyon, les lignes de métro circuleront toute la nuit du Nouvel An 23/12/25
    Portrait : Yohan Genin, comédien et coureur de fond 23/12/25
    Explosion à Saint-Fons : trois blessés sont toujours en urgence absolue selon le parquet de Lyon 23/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut