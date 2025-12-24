Météo : une journée grise et froide ce mercredi 24 décembre à Lyon

La journée de ce mercredi 24 décembre sera grise et accompagnée d’un froid hivernal avec seulement 4 degrés attendus à Lyon.

Alors que la France s’apprête à réveillonner à l’occasion du 24 décembre, c’est d’abord une journée grise et hivernale qui attend les Lyonnais ce mercredi. Ce matin, les nuages dominent déjà largement dans le ciel et le mercure peine à dépasser les 2 degrés.

Dans l’après-midi, il n’y aura guère d’évolution dans le ciel et il fera seulement 4 degrés, soit des températures en dessous des normales de saison. Une bise froide d’environ 20 km/h pourra également être ressentie entre Rhône et Saône. De légères chutes de neige sont même attendues dans la nuit de Noël.