Faits divers

Appartements brûlés, jets de pavés contre les pompiers... À Rillieux, le tournage d'un clip de rap dégénère

  • par Louise Ginies

    • Ce samedi 8 novembre, le tournage d'un clip de rap a dégénéré sur l'avenue de l'Europe à Rillieux-la-Pape (Rhône). La façade d'un immeuble d'habitations a été brûlée après plusieurs tirs de mortiers.

    Plusieurs appartements sont brûlés, et leurs habitants évacués et relogés dans un gymnase. Ce samedi 8 novembre, le tournage d'un clip de rap à mal tourné à Rillieux-la-Pape (Rhône), au niveau de l'avenue de l'Europe. D'après nos informations, plusieurs tirs de mortiers d'artifice - dont les forces de l'ordre déplore depuis des années la vente aux particuliers - ont terminé dans la face d'un immeuble d'habitations, qui s'est en grande partie enflammée.

    Alors qu'un important dispositif de sécurité a été déployé sur place, des tensions avec les pompiers et les forces de l'ordre ont éclaté. Les pompiers ont été visés par des jets de pavés, nous a indiqué une source sécuritaire. Les forces de l'ordre ont dû répliquer avec l'usage de gaz lacrymogène, qui a entraîné sur place la prise en charge d'un infirmier par le Samu.

    Présent sur place, le maire de Rillieux-la-Pape Alexandre Vincendet a également été pris à parti et aurait été exfiltré de la zone par les forces de l'ordre. La Préfète de Région Fabienne Buccio est à son tour attendue sur place.

    Police Municipale de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Lyon 8 : un jeune homme blessé par balle, les suspects fuient en trottinette

