Soleil et températures douces : la météo de samedi à Lyon

Une journée plutôt ensoleillée attend Lyon ce samedi 8 novembre, avec des températures plutôt douces qui grimperont jusqu'à 15°C dans l'après-midi.

Le soleil continuera de briller et de dominer le ciel lyonnais ce samedi 8 novembre. Si les températures sont fraîches ce matin, autour de 6°C ce matin, elles progresseront continuellement au cours de la journée pour atteindre un beau 15°C cet après-midi. Soit des températures très légèrement au dessus des normales de saison.

Après un ciel largement dominé par le soleil toute la matinée, quelques nuages pourront toutefois se regrouper dans le ciel lyonnais dans l'après-midi, sans toutefois causer de pluie. Malgré un ciel très nuageux, la soirée pourra être ponctuée de quelques éclaircies bienvenues.

Ces nuages resteront ensuite dans le ciel lyonnais pour toute la journée de dimanche. Les températures oscilleront entre 9 et 14°C.