Actualité

Une installation de gens du voyage déjouée à Saint-Genis-Laval

  • par Loane Carpano

    • Jeudi 6 novembre, plus de 70 caravanes ont à nouveau tenté de s'installer sur le parking de l'ancienne imprimerie de Saint-Genis-Laval.

    Jeudi 6 novembre en fin d'après-midi, plus de 70 caravanes ont à nouveau tenté d'entrer illégalement sur le parking de l'ancienne imprimerie de Saint-Genis-Laval.

    D'autres mesures bientôt déployées

    Alors qu'elles avaient réussi à s'introduire sur le site d'août à septembre dernier, les caravanes se sont cette fois-ci retrouvées bloquées par de gros blocs de béton, mis en place par la municipalité pour éviter toute nouvelle installation.

    Les plus de 70 véhicules ont ainsi dû faire demi-tour.

    Selon les informations d'Actu Lyon, les propriétaires du site devrait prochainement déployer, sous la demande de la mairie, un gardiennage et l'installation de préfabriqués derrière le portail du parking pour encore plus de sécurité.

    Lire aussi : Campement illégaux de gens du voyage : deux élus interpellent le président de la Métropole

    à lire également
    Conseil régional auvergne rhone alpes
    Absence de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à la COP 30, un message "désastreux" pour les Écologistes

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Une installation de gens du voyage déjouée à Saint-Genis-Laval 19:01
    Jean-Michel Aulas Donald Trump
    Jean-Michel Aulas est-il trumpiste ? 18:30
    Conseil régional auvergne rhone alpes
    Absence de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à la COP 30, un message "désastreux" pour les Écologistes 18:11
    Maison d'arrêt Lyon-Corbas
    Un homme détenu à Lyon Corbas pour avoir tué sa compagne se suicide 17:46
    Prix de la jeune recherche 2025
    Lyon : quatre chercheurs récompensés par le prix de la Jeune recherche 17:22
    d'heure en heure
    Un traiteur de Villeurbanne fermé d'urgence après un contrôle d'hygiène 16:53
    Tony Parker nommé coach des U17 de l'équipe de France de basket 16:07
    Oreiller de la Belle Aurore paté croûte
    Ce monde est fou, même l’Oreiller de la Belle Aurore finit hors de Lyon 15:46
    Cédric Van Styvendael
    Villeurbanne : Cédric Van Styvendael investi par le PS pour les municipales de 2026 15:32
    Thierry Fontaine, président général de l'Umih du Rhône
    Budget 2026 : l'UMIH du Rhône interpelle l'Etat dans une lettre ouverte 14:55
    Le Département du Rhône programme plusieurs chantiers routiers du 10 au 16 novembre 14:14
    Pompiers et Samu attaqués à Vénissieux : deux ans de prison pour l'agresseur 13:40
    ouigo
    Vers un retour du TGV Lyon–Bordeaux en 2027 ? La SNCF relance le projet 13:06
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut