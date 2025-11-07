Une installation de gens du voyage déjouée à Saint-Genis-Laval

Jeudi 6 novembre, plus de 70 caravanes ont à nouveau tenté de s'installer sur le parking de l'ancienne imprimerie de Saint-Genis-Laval.

Jeudi 6 novembre en fin d'après-midi, plus de 70 caravanes ont à nouveau tenté d'entrer illégalement sur le parking de l'ancienne imprimerie de Saint-Genis-Laval.

D'autres mesures bientôt déployées

Alors qu'elles avaient réussi à s'introduire sur le site d'août à septembre dernier, les caravanes se sont cette fois-ci retrouvées bloquées par de gros blocs de béton, mis en place par la municipalité pour éviter toute nouvelle installation.

Les plus de 70 véhicules ont ainsi dû faire demi-tour.

Selon les informations d'Actu Lyon, les propriétaires du site devrait prochainement déployer, sous la demande de la mairie, un gardiennage et l'installation de préfabriqués derrière le portail du parking pour encore plus de sécurité.

