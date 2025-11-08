Environnement
(photo : Florent Deligia).

Pollution à Lyon : une qualité de l'air moyenne ce samedi

  • par Louise Ginies

    • La qualité de l'air sera moyenne à Lyon ce samedi 8 novembre, en raison de conditions météorologiques peu dispersives.

    Pas d'amélioration de la qualité de l'air dans le ciel lyonnais. Ce samedi 8 novembre, les niveaux de particules devraient encore légèrement augmenter en raison de conditions météorologiques peu dispersives, en particulier sur la région alpine, indique Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes sur son site.

    Dans le détail, les niveaux de particules fines PM10 et PM2.5, ainsi que ceux d'ozone et de dioxyde d'azote sont moyens tandis que les niveaux de dioxyde de soufre sont bons. Une légère amélioration devrait survenir pour la journée de dimanche, avec la levée d'un vent de Nord.

