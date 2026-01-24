Pollution : une qualité de l'air moyenne à Lyon ce samedi

La qualité de l'air se dégrade légèrement à Lyon : elle sera moyenne pour toute la journée de ce samedi 24 janvier.

Après une légère amélioration vendredi, la qualité de l'air se dégrade légèrement ce samedi 24 janvier. Elle sera moyenne dans le ciel lyonnais et localement mauvaise dans la région, notamment dans la vallée de l'Arve où un épisode de pollution avait été déclenché la semaine dernière.

Dans le détail à Lyon, la qualité de l'air sera moyenne sur l'ensemble de l'agglomération mais mauvaise autour des grands axes de circulation comme la M6, la M7 ou encore le périphérique Laurent Bonnevay, selon .

Peu de changements sont attendus ce dimanche, hormis les niveaux de particules fines PM2.5 qui passeront de moyen à dégradé.