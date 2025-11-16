Météo
Pollution à Lyon © Florent Deligia

Pollution à Lyon : la qualité de l'air est bonne ce dimanche

  • par Claire Martinez

    • La qualité de l'air à Lyon et dans la métropole reste bonne à moyenne ce dimanche 16 novembre, avec une qualité dégradée au niveau des grands axes routiers.

    On respire bien à Lyon et dans sa métropole. L'Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes classe ce dimanche 16 novembre la qualité de l'air lyonnaise comme bonne à moyenne localement.

    La qualité de l'air sera essentiellement dégradée au niveau des grands axes routiers : le périphérique Laurent Bonnevay, la M6 et la M7 au niveau de Saint-Fons et Feyzin. Une concentration de multi-polluants et de particules fines rendront l'air mauvais.

    à lire également
    Incendie à Rillieux : le rappeur et les autres suspects relâchés

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Incendie à Rillieux : le rappeur et les autres suspects relâchés 11:52
    Littérature : Frédéric Andrei, au carrefour de tous les dangers 11:28
    Une personne interpellée après un braquage à Vénissieux 10:46
    Le groupe Urgo investit 60 millions d’euros pour construire une nouvelle usine dans la Loire 10:45
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Pluie-inondation : trois départements en vigilance orange dans la région 09:47
    d'heure en heure
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air est bonne ce dimanche 09:30
    Pluie à Lyon
    Des pluies avant une possible accalmie ce dimanche 08:30
    Personnes assises
    Que faire ce dimanche à Lyon ? 15/11/25
    Un portail numérique pour explorer les collections du musée des Confluences 15/11/25
    Les ombrières de la place Bellecour, qui alimentent les débats depuis quelques mois sur les choix en matière d’aménagement urbain des écologistes © LC
    L'écrivain Lorànt Deutsch charrie l'ombrière de la place Bellecour sur les réseaux sociaux 15/11/25
    Une équipe de faux coursiers arrêtée après le vol de 120 000 euros de bijoux 15/11/25
    Un rassemblement contre les violences faites aux enfants et ados ce samedi à Lyon 15/11/25
    illustration pluie Lyon @LD / Lyon capitale
    Pluies et inondations : trois départements en vigilance orange ce samedi 15/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut