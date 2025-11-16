Pollution à Lyon : la qualité de l'air est bonne ce dimanche

La qualité de l'air à Lyon et dans la métropole reste bonne à moyenne ce dimanche 16 novembre, avec une qualité dégradée au niveau des grands axes routiers.

On respire bien à Lyon et dans sa métropole. L'Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes classe ce dimanche 16 novembre la qualité de l'air lyonnaise comme bonne à moyenne localement.

La qualité de l'air sera essentiellement dégradée au niveau des grands axes routiers : le périphérique Laurent Bonnevay, la M6 et la M7 au niveau de Saint-Fons et Feyzin. Une concentration de multi-polluants et de particules fines rendront l'air mauvais.