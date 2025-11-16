Météo
Pluie-inondation : trois départements en vigilance orange dans la région

  • par Claire Martinez

    • Trois départements de la région Auvergne-Rhônes-Alpes sont placés en vigilance orange pluie-inondation ce dimanche 16 novembre.

    Les départements de l'Ardèche, de l'Isère et de la Drôme sont placés en vigilance orange pluie-inondation ce dimanche 16 novembre, à partir de 6h et au moins jusqu'à 12h.

    "Les fortes précipitations de l'épisode méditerranéen s'étirent rapidement en matinée sur un axe traversant la Basse Ardèche, le piémont cévenol, le nord de la Drôme, ainsi que les Chambarans et Bas Grésivaudan jusqu'aux limites de l'Isère rhodanienne dans le département de l'Isère", indique l'institut.

    50 à 70 mm

    L'épisode n'est pas exceptionnel pour la saison, mais s'annonce tout de même intense selon Météo-France. Les précipitations devraient commencer dès le petit matin, avant de prendre un caractère orageux.

    L'intensité des précipitations s'annonce particulièrement forte, puisque 50 à 70mm d'eau en 6 à 9 heures sont attendus, impliquant un risque de ruissellement et d'inondations en particulier du piémont cévenol au nord Isère.

