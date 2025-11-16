Actualité
Groupe Urgo dans la Loire. Google Maps

Le groupe Urgo investit 60 millions d’euros pour construire une nouvelle usine dans la Loire

  • par Clémence Margall

    • Le groupe Urgo a annoncé investir 60 millions d’euros pour construire une nouvelle usine dans la Loire. 200 emplois vont être créés d'ici dix ans.

    Bonne nouvelle pour le département. Le groupe Urgo va investir 60 millions d’euros d’ici 2029 dans la création d’une nouvelle usine dans la Loire. Implanté à Andrézieux-Bouthéon, ce nouveau site de 35 000 m2 conduira à la création de 200 emplois directs et 115 emplois indirects dans la région.

    Le site concentrera à la fois la production et la logistique, alors que le groupe ambitionne de faire de la région Auvergne-Rhône-Alpes un "centre névralgique mondial du textile médical". Ce nouvel investissement bénéficie notamment du soutien de Saint-Etienne Métropole à hauteur de 600 000 euros, ainsi que de l'appui de ONLYLYON Invest.

