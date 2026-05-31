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Capture d’écran Météo France.

Orages : neuf départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune

  • par Louise Ginies

    • Neuf départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont concernés par une vigilance jaune aux orages, ce dimanche 31 mai.

    La France est coupée en deux ce dimanche 31 mai, entre l'ouest sans alerte météo et l'est, concerné par une vigilance jaune aux orages. Neuf départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont touvhés : l'Ain, le Rhône, la Loire, la Haute-Loire, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Le Cantal, le Puy-de-Dôme et l'Allier restent, eux, en vert sur la carte partagée par Météo France. L'alerte jaune sera désactivée dès ce lundi.

    Lire aussi : Chaleur lourde et orages : la météo de dimanche à Lyon

    La vigilance canicule a, elle, disparu : les orages vont permettre une baisse notable des températures.

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