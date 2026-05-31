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Illustration orages. (Photo by Dominique Delfino / Biosphoto / Biosphoto via AFP)

Chaleur lourde et orages : la météo de dimanche à Lyon

  • par LC

    • Ce dimanche 31 mai, les fortes chaleurs vont progressivement laisser la place aux orages à Lyon. Avant une dégradation de la météo la semaine prochaine.

    Après les chaleurs écrasantes de ces derniers jours, les orages arrivent à Lyon ce dimanche 31 mai. Après une matinée ensoleillée et un ciel légèrement voilé, l'après-midi va laisser place à un ciel nuageux accompagné d'orages ponctuellement éclatants. Les températures culmineront à 31°C, contre 33°C la veille, rapporte le site Météo-Lyon.

    Lire aussi : 34 °C à Bellecour et sur la place des Terreaux : où fait-il le plus chaud à Lyon ?

    Dans la soirée, le temps deviendra menaçant et instables, avec de fortes et fréquentes averses orageuses. Des précipitations qui permettront toutefois de faire redescendre les températures.

    Dès lundi, le beau temps sera de retour avec des températures bien moins étouffantes, comprises entre 16 et 27°C au plus chaud de la journée.

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