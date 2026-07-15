Un nouveau magasin Noz va ouvrir ses portes à Valence

Le géant du déstockage Noz pose ses valises à Valence, dès le mardi 21 juillet.

Le groupe de déstockage Noz a annoncé l’ouverture très prochaine d’un magasin à Valence. Situé dans la zone commerciale des Couleurs, au 21 place Pierre Lubat, il signe l’ouverture de la troisième boutique de la Drôme, après Romans-sur-Isère et Montélimar. La boutique prévoit un espace de 1000 mètres carrés destiné à la vente de produits aux prix discount.

Avec une première boutique lancée en 1976 à Laval (Mayenne), l’ancien “Le Soldeur” (renommé depuis Noz), a depuis connu un succès retentissant. Le leader européen du déstockage, qui a essuyé un chiffre d’affaires de 804 millions d’euros en 2025, compte à ce jour 360 boutiques réparties sur le territoire français.

Avec quatre ouvertures en juin, à Saint-Priest dans le Rhône, à Saint-Herblain en Loire-Atlantique, à Saint-Barthélémy-d’Anjou dans le Maine-et-Loire et à Besançon dans le Doubs, l’entreprise continue son extension. Noz incarne une stratégie d’implantation massive et rapide, avec un objectif annoncé de 25 à 30 ouvertures par an.

Une recette qui marche

Ce qui explique le succès du groupe, ce sont la variété et la variabilité des biens de consommation proposés à la vente : de la nourriture aux jouets, sans oublier les produits d’hygiène ou de mode, mais aussi les objets de décoration et les produits électroménagers. Parmi leur palmarès, on compte plus de 722 000 fournisseurs dans le monde et 300 millions de produits rachetés et donc sauvés.

Mais, Noz ne s’arrête pas en si bon chemin. L’inauguration de trois autres boutiques ont également été annoncées : à Lourdes (Hautes-Pyrénées), le 4 août prochain, à Haisnes (Pas-de-Calais), le 8 septembre 2026 et à Gap (Hautes-Alpes), le 15 septembre 2026.

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