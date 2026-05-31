Saint-Priest : l'association L214 vise le magasin E.Leclerc

Ce samedi 30 mai, 15 bénévoles de l'association L214 ont réalisé une action au E.Leclerc de Saint-Priest pour dénoncer l'élevage intensif des cochons.
Ce samedi 30 mai, l'association L214 a mené des actions devant 34 E.Leclerc à travers toute la France, pour dénoncer des "pratiques cruelles et illégales cautionnées" par l'enseigne. Des mobilisations ont eu lieu à Paris, Strasbourg, Tours mais aussi en Auvergne-Rhône-Alpes, à Saint-Chamond (Loire) et à Saint-Priest (Rhône).
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Dans ce dernier magasin, 15 bénévoles ont déployé une banderole portant la mention "Retournés par ces images ? Retournez E.Leclerc", afin d'inciter les consommateurs à rejoindre le mouvement "Tournons le dos". Une opération qui a pour vocation de signaler son désaccord avec le recours aux pratiques d'élevage intensif des cochons utilisées par E.Leclerc.
Depuis son lancement, plus de 65.000 produits à bas de viande des marques distributeur d'E.Leclerc, Repère et Eco+, ont été retournés dans les rayons des magasins de l'enseigne. "Lors de l'action de ce samedi 30 mai, nous avons retourné environ 500 produits et le retour du public a été très positif", ont déclaré les bénévoles du groupe local.