Environnement
15 bénévoles de l’association L214 en action devant le E.Leclerc de Saint-Priest, ce samedi 30 mai.

Saint-Priest : l'association L214 vise le magasin E.Leclerc

  • par LC

    • Ce samedi 30 mai, 15 bénévoles de l'association L214 ont réalisé une action au E.Leclerc de Saint-Priest pour dénoncer l'élevage intensif des cochons.

    Ce samedi 30 mai, l'association L214 a mené des actions devant 34 E.Leclerc à travers toute la France, pour dénoncer des "pratiques cruelles et illégales cautionnées" par l'enseigne. Des mobilisations ont eu lieu à Paris, Strasbourg, Tours mais aussi en Auvergne-Rhône-Alpes, à Saint-Chamond (Loire) et à Saint-Priest (Rhône).

    Lire aussi : A Lyon, L214 organise une immersion dans la "réalité des élevages et des abattoirs"

    Dans ce dernier magasin, 15 bénévoles ont déployé une banderole portant la mention "Retournés par ces images ? Retournez E.Leclerc", afin d'inciter les consommateurs à rejoindre le mouvement "Tournons le dos". Une opération qui a pour vocation de signaler son désaccord avec le recours aux pratiques d'élevage intensif des cochons utilisées par E.Leclerc.

    Plus de 500 produits des marques distributeurs Leclerc ont été retournés en rayon.

    Depuis son lancement, plus de 65.000 produits à bas de viande des marques distributeur d'E.Leclerc, Repère et Eco+, ont été retournés dans les rayons des magasins de l'enseigne. "Lors de l'action de ce samedi 30 mai, nous avons retourné environ 500 produits et le retour du public a été très positif", ont déclaré les bénévoles du groupe local.

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