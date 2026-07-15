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Le KFC de Chatuzange-le-Gouvert ouvre le 21 juillet

Un restaurant KFC ouvre prochainement près de Romans-sur-Isère

  • par Timnussgassien

    • Le 21 juillet prochain, un nouvel établissement KFC ouvrira ses portes à Chatuzange-le-Goubet, dans la Drôme.

    Le Kentucky Fried Chicken est sorti de terre non loin de la sortie numéro 7 de l'A49. On pourra le retrouver à côté du magasin Utile. C'est le troisième de l'enseigne dans la région drômoise, les deux autres se situant à Valence et à Montélimar.

    Cette ouverture a permis d'embaucher une trentaine de personnes en liaison avec France Travail Romans. Et le restaurant proposera aussi le service de drive, ou la prise de commande depuis votre voiture. Il restera ouvert tout les jours de 11h à 23h.

    Le "rond-point des fast food"

    Présente en France depuis 1991, l'enseigne américaine KFC s'impose comme l'un des leaders de la restauration rapide. Elle a inauguré en décembre 2025 son 400e restaurant dans l'Hexagone.

    Les principaux concurrents, Quick, Burger King et McDonald sont implantés dans la zone depuis plusieurs années maintenant, autour du rond point des Allobroges, ou "rond-point des Fast Food". KFC a suivit le mouvement.

    Ces restaurants, lieux de consommation prisés surtout par les plus jeunes, éclosent à vitesse grand V en France. Il n'hésite pas à conquérir des territoires en dehors des grandes agglomérations.

    Avec près de 3 000 fast food en France et estimé à plus de 33 milliards d’euros en 2025, le marché de la restauration rapide pèse lourd. Un autre chiffre témoigne du poids grandissant de ces enseignes: l'INSEE observe une croissance annuelle moyenne d’environ 9.1% entre 2016 et 2025.

    Lire aussi : Drôme : la justice met à l'arrêt un supercalculateur d'un milliard d'euros et fait trembler la filière IA

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