La Saône-et-Loire recense 37 actes antireligieux en 2025

En 2025, trente-sept actes religieux, dont douze ont fait l’objet d’une procédure, ont été comptabilisés en Saône-et-Loire.



À Mâcon, se sont réunies, début juillet, les Assises départementales de lutte contre les actes antireligieux. Au total, sur l’année 2025, douze procédures concernant des faits d’actes antireligieux ont été recensées en Saône-et-Loire.

Le préfet de Saône-et-Loire qualifie un acte antireligieux comme étant “toute action dirigée contre une personne ou un bien, en raison de son appartenance réelle ou supposée à une religion, ou de son lien avec une pratique cultuelle”. Concernant autant les dommages à l’encontre des lieux de culte que les atteintes à l’intégrité physique ou morale d’une personne, ces actes inquiètent les fidèles.

A l’initiative du gouvernement, les départements se sont emparés de la lutte contre ces discriminations cultuelles. Le ministère de l’Intérieur a recensé, au niveau national et sur l’année 2025, 2 489 manifestations anti-religieuses. Une hausse, “au niveau historiquement très élevé”, d’en moyenne 21%, tous cultes confondus, et ce, depuis 2015, année où a débuté cette mesure. Pour rappel, la liberté de culte est un droit constitutionnel en France.

37 signalements antireligieux en Saône-et-Loire

En Saône-et-Loire, le territoire dénombre, en 2025, six plaintes déposées à la police, dont trois procédures relatives à des actes antisémites, deux concernant des actes islamophobes et une relative à un acte antichrétien. Même chose côté gendarmerie, où six plaintes supplémentaires ont fait l’objet d’une enquête : un acte antichrétien et cinq actes antisémites.

L’école, 1er et 2nd degré inclus, donne aussi lieu à des discriminations basées sur la religion. Pour l’année civile 2025, on dénombre le signalement de six actes islamophobes, cinq antichrétiens et quatorze actes antisémites. Soit un total inquiétant de vingt-cinq.

Les trois religions monothéistes se disent inquiètes

Selon le communiqué fourni par la préfecture de Saône-et-Loire, les trois principaux cultes en France ont tous manifesté leur préoccupation quant à la recrudescence des actes antireligieux.

La communauté juive a confié une inquiétude telle que “de nombreux fidèles ne portent plus aucun signe religieux distinctif en dehors des lieux de culte”. Les fidèles musulmans, eux, craignent d’être “stigmatisés ou assimilés aux agissements d'une minorité”. Puis, les chrétiens ont manifesté une “multiplication des perturbations d'offices par des individus souffrant de troubles psychologiques”.

Des mesures de prévention et de lutte

Comme annoncées par Emmanuel Macron en début d’année puis réitérées par une circulaire du Premier ministre Sébastien Lecornu, chaque département devait organiser des Assises nationales et territoriales de lutte contre les actes antireligieux avant mi-juillet 2026.

Organisée comme une mission interministérielle, les conclusions de chaque assise locale participeront à la rédaction d’un rapport destiné au gouvernement pour l’automne.

Pour répondre de ces actes délictueux voire parfois criminels, l’Etat et les collectivités s’organisent pour prévenir et lutter contre les manifestations antireligieuses : en encourageant le dépôt de plainte et le processus judiciaire et en accompagnant les victimes. Le département saône-et-loirien a identifié les responsables de lieux de culte et pris contact avec les référents sûreté “afin d’établir un diagnostic de sécurité de leurs sites, permettant la mise en place de systèmes de vidéoprotection”. Et pour favoriser le dialogue, des rencontres interreligieuses sont organisées, ainsi que l'accompagnement des victimes.