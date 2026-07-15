Un mercredi orageux à Lyon sous une chaleur accablante

Ce mercredi 15 juillet 2026, le temps s'annonce une nouvelle fois très lourd avec une chaleur pesante et un risque d'orages dès la fin de matinée à Lyon.

La ville de Lyon n'en a pas encore terminé avec la vague de chaleur. Ce mercredi 15 juillet s'annonce une nouvelle fois pénible et particulièrement chaud dans toute l'agglomération avec des températures qui atteindront les 36 degrés au meilleur de la journée.

Une chaleur pesante et très lourde qui sera accompagnée d'un temps orageux dès la fin de matinée. Localement les orages pourraient être forts avec de la grêle et des rafales de vent.