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Festival Lumière Lyon 2024
La 15e édition du festival Lumière lancée ce samedi 12 octobre à la Halle Tony Garnier. (AD)

Festival Lumière 2026 : la billetterie pour la cérémonie d'ouverture ouvre ce jeudi

  • par Loane Carpano

    • La billetterie pour la soirée d'ouverture du Festival Lumière, organisée le 10 octobre prochain, ouvrira jeudi 16 juillet à 11 heures.

    Il faudra être rapide. La billetterie pour la soirée d'ouverture du Festival Lumière, qui se tiendra le 10 octobre prochain, à 18 heures, ouvrira jeudi 16 juillet.

    Si, comme le veut la tradition, la programmation de la soirée n'a pas encore été dévoilée, comme chaque année, des artistes et des professionnels du cinéma seront de la partie.

    La billetterie ouvrira à 11 heures, en ligne, ou directement sur place, à l'Institut Lumière dans le 8e arrondissement de Lyon.

    Lire aussi : Lyon : les dates de la 18e édition du Festival Lumière dévoilées

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