Mercredi 15 juillet, la Ville de Lyon a inauguré la crèche Jeanne Barret, dans le 5e arrondissement de Lyon. La première crèche municipale de plein air de France.

Comme tous les matins, la crèche Jeanne Barret, située dans le 5e arrondissement de Lyon, a accueilli ses petits pensionnaires ce mercredi 15 juillet au matin. Ouverte depuis juin, la structure installée dans le quartier du Point du Jour est la première crèche municipale de plein air en France. Un lieu novateur, inauguré par le maire de Lyon, Grégory Doucet, ce mercredi. "Nous sommes très fiers d'avoir une crèche municipale de plein air. C'est à l'image du projet politique que nous portons pour la petite enfance qui vise à faire en sorte que les enfants puissent avoir accès à des extérieurs et des espaces de nature", s'est alors félicité l'élu écologiste.

Pensée pour favoriser le bien-être, l'éveil et l'autonomie des enfants, la structure accueille vingt enfants de plus de quinze mois, à l'année. Mais aussi des enfants de trois à quatre ans dans le cadre d'activités extrascolaires, proposées les mercredis et pendant les vacances scolaires. Elle dispose d'un terrain arboré de 700 m2, spécialement aménagé pour répondre aux besoins des enfants. "Nous avons un jardin au nord et un jardin au sud, ce qui permet d'occuper le site en fonction des expositions (...) nous nous adaptons aux saisons, aux températures et la météo", indique Clémence Nayrand, directrice de la crèche. Des jeux, à la sieste, en passant par le repas du midi, toute la journée se passe en extérieur. "Ce n'est pas seulement faire des activités dehors, ce sont toutes les activités qui se font dehors", souligne Lisa Gauthier, adjointe à la Ville de Lyon déléguée à la Petite enfance.

Toutes les activités sont réalisées en plein air, même le repas du midi.

Une salle de repli en cas de fortes chaleurs

Et si cette méthode peut poser question en pleine période de canicule, tout a été pensé pour la sécurité des enfants. "Ce bâtiment est conçu pour être extrêmement fonctionnel, extrêmement ergonomique, mais il est aussi conçu pour être une vraie réponse aux intempéries", affirme Grégory Doucet. En cas de chaleur, le préau, les rideaux, les jeux d'eau et les arbres, permettent aux enfants de rester en extérieur sans trop souffrir. Les jours où les températures dépassent les 28°C, une salle de repli leur permet de se rafraîchir en intérieur durant une partie de la journée. "Le matin, quand la chaleur est encore supportable, nous accueillons les enfants dehors, puis nous rentrons au frais l'après-midi", explique Clémence Nayrand. Le même protocole est appliqué en hiver, lorsque les températures passent sous les 5°C, ou lors d'intempéries extrêmes.

Petit bémol, la salle de repli est conçue pour accueillir neuf enfants sur vingt pensionnaires. Les jours de repli, certains parents sont donc obligés de venir chercher leurs enfants l'après-midi. Un aléa qui ne semble pas poser de problèmes aux concernés. "Les parents adhèrent totalement au projet et ils sont prévenus du fonctionnement en amont donc ils sont d'accord pour jouer le jeu et venir chercher leurs enfants", affirme la directrice de la structure. Lorsque ces épisodes climatiques persistent plusieurs jours, un système de roulement peut être mis en place, afin de permettre à chaque famille de bénéficier d'un temps d'accueil au cours de la semaine.

Un grand espace de verdure permet aux enfants de se défouler, de faire du vélo, de la trotinette.

"Nous sentons une sérénité globale"

Inspiré du modèle scandinave, ce type de crèche vise à répondre à plusieurs enjeux et démontrerait, selon plusieurs études, de nombreux bienfaits chez les enfants. Entre autres, "un meilleur développement des capacités motrices, de l'autonomie, la stimulation de la créativité, une meilleure attention, une amélioration du sommeil", énumère Lisa Gauthier. "Depuis l'ouverture, nous nous rendons compte que nous avons des enfants bien plus sereins (...). Ils se sont très rapidement habitués à l'endroit et ils ont investi les lieux, alors que parfois la période de familiarisation peut être un peu longue", confirme la directrice de la crèche.

Un modèle bénéfique pour les enfants, mais aussi pour les professionnels. "Nous nous sentons moins fatigués, nous travaillons dans un environnement qui est beaucoup moins bruyant qu'en intérieur, nous sentons une sérénité globale que ce soit au niveau des enfants, des parents et des professionnels et ça c'est très chouette", se réjouit Clémence Nayrand. Alors que Lyon ne fait pas exception à la crise que connaît le monde de la petite enfance en terme de recrutement, ce nouveau modèle pourrait donc permettre d'attirer des professionnels en plus grand nombre. "Ce que nous constatons, c'est que la pédagogie de plein air, elle est attractive pour les professionnels", affirme le maire de Lyon, avant d'ajouter, "nous n'avons eu aucune difficulté à recruter pour cette crèche de plein air, au contraire, nous avons eu plus de propositions que de postes à pourvoir."

"L'idée c'est que cette pédagogie de plein air puisse être diffusée de partout"

A terme, la municipalité écologiste souhaite développer ce modèle dans plusieurs de ses crèches existantes. "Notre souhait c'est de développer ce type d'équipement. Partout où c'est possible nous allons planter des arbres pour qu'il y ait de l'ombre, nous allons faire en sorte qu'il y ait de vrais espaces de pelouse qui soient accessibles aux enfants", indique l'élu écologiste. Et d'affirmer : "L'idée c'est que cette pédagogie de plein air puisse être diffusée de partout."

En parallèle, de nouveaux berceaux devraient être créés pour répondre au besoin des Lyonnais. Douze projets sont en cours et devraient permettre la création de plusieurs centaines de berceaux dans la ville.

Chiffres clés :

- 1, 67 millions d'euros dépensés par la Ville de Lyon et la CAF pour ce projet

- 700 m2 d'espaces extérieurs aménagés

- 20 places d'acceuil

- Accueil d'enfants de 15 mois à 3 ans

- Accueil d'extrascolaire des 3-4 ans les mercredis et pendant les vacances scolaires

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