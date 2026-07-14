La région Auvergne-Rhône-Alpes reste en vigilance canicule, l'Allier toujours en alerte rouge

La région Auvergne-Rhône-Alpes reste placée en vigilance orange, voire rouge, pour canicule ce mardi 14 juillet par Météo France. L'Allier est maintenu en alerte rouge.

Météo France maintient sa vigilance canicule sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes ce mardi 14 juillet, tandis qu’il fera encore 38 degrés dans le Rhône.

Le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère, l'Ain, la Drôme, l'Ardèche, la Loire, la Haute-Loire, le Cantal et le Puy-de-Dôme restent concernés par une vigilance orange, tandis que l’Allier est maintenu en vigilance rouge.