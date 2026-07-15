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Culina Hortus
Crédit : Instagram : Culina Hortus

Lyon : "le meilleur restaurant végétarien du monde" va fermer ses portes

  • par Loane Carpano

    • Le 29 août prochain, le restaurant végétal "Culina Hortus", fermera définitivement ses portes après huit ans de service.

    "Après huit années à faire rayonner la gastronomie végétale au coeur de Lyon, Culina Hortus s'apprête à écrire les dernières lignes de son histoire". Voici le message publié par le restaurant gastronomique, végétal, Culina Hortus, sur Instagram ce mercredi 15 juillet. Situé rue de l'Arbre Sec, dans le 1er arrondissement de Lyon, l'établissement connu pour ses menus végétariens, fermera ses portes le 19 août prochain.

    Après avoir servi près de 90 000 menus et obtenu plusieurs prix, dont celui du "meilleur restaurant végétarien du monde", Culina Hortus fermera par choix. "Cette fermeture n'est pas la conséquence d’un essoufflement, mais le choix d’ouvrir un nouveau chapitre. Après plus de huit années d’existence, Thomas Bouanich a souhaité se consacrer pleinement à Dialogues, son nouveau restaurant gastronomique ouvert à Biarritz en 2025", précisent les équipes sur Instagram.

    Elles ajoutent : "Avec le départ de Nathan et Robin Clairon (les deux frères qui ont repris les cuisines et la direction de Culina Hortus en 2025, ndlr), c’est tout un cycle qui s’achève. Fidèle à sa philosophie, l’équipe a préféré refermer cette aventure tant qu’elle pouvait le faire avec fierté, plutôt que de laisser le projet perdre son âme."

    Les Lyonnais pourront néanmoins profiter de l'adresse jusqu'à la fin de l'été.

    Lire aussi : [Vidéo] Lyon Street Food Festival : le Culina Hortus mise sur le barbecue végétarien

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