La multinationale américaine disposera, dans les mois à venir, d'un entrepôt dans la zone logistique de Bonvert à Mably, au nord de Roanne, dans la Loire. On y voit là pour Amazon, une volonté d'investir massivement en France.

Le bâtiment XXL que va très prochainement occuper Amazon au nord de Roanne, est à l'origine la propriété du groupe Market Maker, société familiale créée à Lyon en 1991. Il gère différentes filiales spécialisées dans l'ameublement, l'électronique grand public ou l'équipement de la maison.

Le groupe annonce un investissement de 30 millions d'euros et l'édifice sort de terre en 2022 ; le projet a de l'avenir. Il s'étend sur une parcelle de 11 hectares. On vante alors la création d'environ 300 emplois, voire même 600 d'ici 2025, prioritairement locaux. Cette construction n'est pas le fruit du hasard. Market Maker rachète, en 2020, la société Diva Salon, manufacture française spécialisée dans la fabrication de canapés.

Et pour comprendre la volonté d'un tel investissement, Diva Salon officiait non loin du parc d'activités de Bonvert, au Coteau, au sud-est de Roanne. Il fallait donc impérativement trouver un lieu de stockage pour permettre la livraison de ses produits.

Les canapés ont transité durant un an dans cette grande boîte rectangulaire pour arriver dans les salons des ménages français. Mais l'entreprise costelloise est en difficulté. Par conséquent, elle subit un revers avec son placement en liquidation judiciaire en septembre 2024.

Mais que faire de ce bâtiment dont le potentiel n'est pas pleinement exploité ?

Un retour de l'activité imminent

Yves Nicolin, président de Roannais Agglomération et maire de Roanne, évoquait, en février dernier, un projet de reprise. Une entreprise se placerait donc pour reprendre l'affaire. C'est chose faite depuis peu.

Market Maker décide de mettre en location l'infrastructure. Le nouveau dépositaire des lieux sera Ceva Logistics, branche logistique du groupe français CMA CGM, troisième plus grand armateur du monde avec une flotte de 620 cargos.

Ceva Logistics officiera pour le compte d'Amazon pour stocker, classifier et distribuer les milliers de flux de colis qui pénètrent sur le sol français chaque jour. Ce renouveau est une aubaine pour la région. Une vague de recrutement s'opère par France Travail Roanne, Proman et Adequat pour embaucher environ 400 personnes d'ici deux mois.

Allées de rayonnages de l'entrepôt @Market Maker Logistic

Amazon et la France, une liaison économique à en devenir

Amazon vient donc épousseter les recoins de cette plateforme logistique, mais ce n'est pas la première fois. Le géant américain investit massivement en France et en Auvergne Rhône-Alpes. Cela fait suite notamment au plan annoncé par Amazon lors du dernier sommet Choose France qui s'est tenu le 1er juin. L'entreprise souhaite investir 15 milliards d'euros dans l'Hexagone sur trois ans, s'ajoutant à la volonté de créer près de 7 000 emplois.

Au-delà des annonces de beaux chiffres et de la reprise d'entrepôts délaissés, Amazon construit aussi en Auvergne Rhône-Alpes. Un centre de distribution a été inauguré le 1er juillet dernier à Colombier-Saugnieu, dans l'est lyonnais. Il engage la création de près de 3 000 emplois.

Une hégémonie qui n'est pas sans conséquences

Les efforts sont grands, les résultats prometteurs, mais des limites persistent. Ces investissements massifs de la part d'Amazon, géant américain, mettent à mal la souveraineté économique et technologique de la France.

D'un côté de la balance, certes, Amazon contribue au PIB régional avec la création de nombreux emplois directs ou indirects. Mais, de l'autre côté, Amazon supprime, de façon indirecte, les petits commerces de proximité grâce à des prix plus attractifs et à une livraison ultra-rapide, ce qui pose aussi un problème écologique.

Là sont les enjeux et le malaise qui peuvent persister lorsqu'un centre logistique ou de distribution sort de terre à côté des agglomérations, surtout lorsqu'ils ont une surface équivalente à 23 terrains de football, dans le cas du site de Colombier-Saugnieu.

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