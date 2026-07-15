Actualité
Hospices Civils de Lyon (HCL) @CM

Pour penser la santé de demain, 2 000 citoyens ont contribué au programme OSE 2050 des Hospices Civils de Lyon

  • par LR

    • Grâce aux 2 000 contributions citoyennes et analyses d’experts recueillies, le programme OSE 2050 des Hospices Civils de Lyon entre dans sa phase d’élaboration de scénarios prospectifs. Ils seront présentés en octobre.

    C’est une nouvelle étape cruciale qu’entament les Hospices Civils de Lyon. Après avoir recueilli plus de 2 000 contributions citoyennes et d’analyses d’experts multidisciplinaires dans le cadre du programme OSE 2050, les HCL et les auteurs de sciences-fictions, dont Ketty Steward, élaborent actuellement les scénarios prospectifs visant à explorer les futurs possibles de l’offre de santé. Pour rappel, OSE 2050 repose sur un cadre innovant et participatif "pour mettre en discussion des hypothèses de transformation, confronter des points de vue et éclairer les choix de politiques publiques à venir."

    Deux consultations citoyennes ont notamment été organisées. La première, du 23 mars au 12 avril, a permis de collecter les contributions de plus de 1 100 personnes et 8 000 verbatims "sur leur perception, leurs attentes et leurs craintes autour du concept d’hyper-personnalisation des soins, pour comprendre comment ils se projettent dans un futur d’une santé hyper-personnalisée." La seconde, ouverte du 27 avril au 13 mai, a permis de recueillir plus de 2 000 contributions.

    La prochaine étape du programme est désormais attendue entre fin août et début septembre avec l’organisation d’ateliers avec les décideurs (institutionnels, élus, représentants des usagers) pour traduire les scénarios en recommandations concrètes. L’objectif étant d’identifier "les leviers politiques, technologiques et éthiques à actionner dès aujourd’hui." Les scénarios seront ensuite dévoilés le 15 octobre à Lyon lors d’un événement ouvert au public.

    Lire aussi : Santé : les HCL lancent la seconde phase du programme "Ose 2050"

    à lire également
    Un nouveau magasin Noz va ouvrir ses portes à Valence

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Un nouveau magasin Noz va ouvrir ses portes à Valence 18:10
    Festival Lumière Lyon 2024
    Festival Lumière 2026 : la billetterie pour la cérémonie d'ouverture ouvre ce jeudi 18:03
    Grande Mosquée de Lyon
    La Grande Mosquée de Lyon instaure des frais d'organisation de prière, puis les retire après la polémique 17:40
    Saône-et-Loire : quand le Tour de France devient une opération de marketing territorial à plusieurs millions d'euros 17:35
    La synagogue de Lyon
    La Saône-et-Loire recense 37 actes antireligieux en 2025 17:11
    d'heure en heure
    Pour penser la santé de demain, 2 000 citoyens ont contribué au programme OSE 2050 des Hospices Civils de Lyon 17:07
    Doucet crèche plein air
    "Les enfants sont bien plus sereins": Lyon inaugure la première crèche municipale de plein air de France 16:35
    Amazon va investir prochainement un site logistique de 50 000 mètres carrés à Mably 16:10
    Inauguration du nouveau siège social à Annecy. De gauche à droite : Antoine Armand, maire d'Annecy, à ses côtés Dominique Lavilla directeur général de NTN Europe, Yasuaki Takahashi, directeur général adjoint, Emmanuelle Dubee, préfète de la Haute-Savoie, Hideo Suzuki, ambassadeur du Japon et tout à droite, Eiichi UKAI président de NTN Corporation. ©NTNEurope
    NTN Europe a investi 40 millions d’euros dans son nouveau siège social à Annecy 15:59
    L’Ain en vigilance orange : de violents orages attendus selon Météo-France 15:57
    police Lyon
    Saint-Priest : un homme pris pour cible par des tirs, une enquête ouverte 15:46
    Une "fresque de la protection de l'enfance" lancée au niveau national depuis Lyon 14:55
    Chamonix au Printemps @Alexandre Juillet
    Hästko, marque chamoniarde de lingerie, s’agrandit et lève 3 millions d’euros 14:10
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut