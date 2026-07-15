Pour penser la santé de demain, 2 000 citoyens ont contribué au programme OSE 2050 des Hospices Civils de Lyon

Grâce aux 2 000 contributions citoyennes et analyses d’experts recueillies, le programme OSE 2050 des Hospices Civils de Lyon entre dans sa phase d’élaboration de scénarios prospectifs. Ils seront présentés en octobre.

C’est une nouvelle étape cruciale qu’entament les Hospices Civils de Lyon. Après avoir recueilli plus de 2 000 contributions citoyennes et d’analyses d’experts multidisciplinaires dans le cadre du programme OSE 2050, les HCL et les auteurs de sciences-fictions, dont Ketty Steward, élaborent actuellement les scénarios prospectifs visant à explorer les futurs possibles de l’offre de santé. Pour rappel, OSE 2050 repose sur un cadre innovant et participatif "pour mettre en discussion des hypothèses de transformation, confronter des points de vue et éclairer les choix de politiques publiques à venir."

Deux consultations citoyennes ont notamment été organisées. La première, du 23 mars au 12 avril, a permis de collecter les contributions de plus de 1 100 personnes et 8 000 verbatims "sur leur perception, leurs attentes et leurs craintes autour du concept d’hyper-personnalisation des soins, pour comprendre comment ils se projettent dans un futur d’une santé hyper-personnalisée." La seconde, ouverte du 27 avril au 13 mai, a permis de recueillir plus de 2 000 contributions.

La prochaine étape du programme est désormais attendue entre fin août et début septembre avec l’organisation d’ateliers avec les décideurs (institutionnels, élus, représentants des usagers) pour traduire les scénarios en recommandations concrètes. L’objectif étant d’identifier "les leviers politiques, technologiques et éthiques à actionner dès aujourd’hui." Les scénarios seront ensuite dévoilés le 15 octobre à Lyon lors d’un événement ouvert au public.

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