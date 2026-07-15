Suite à la polémique, les frais d'organisation de prière instaurés par la Grande Mosquée de Lyon ont finalement été retirés.

La communauté musulmane n'avait pas manqué de s'insurger après avoir découvert une note de service de la Grande Mosquée de Lyon, datée du 30 juin, adressée aux opérateurs funéraires. Pour cause ? Dans cette dernière, l'édifice religieux précisait qu'à compter du 1er septembre, une participation financière forfaitaire de 75 euros serait demandée pour chaque passage à la Grande Mosquée de Lyon, dans le cadre de l’organisation de la prière funéraire.

Une annonce qui ne passe pas, notamment du côté de l'union française des consommateurs musulmans. "Déjà fragilisées par la perte d'un être cher, les familles se verront désormais contraintes de supporter des frais supplémentaires s'ajoutant au coût des funérailles", dénonce l'organisme qui pointe du doigt "une double peine infligée aux familles en deuil".

La contribution financière retirée

Si le recteur a affirmé dans un communiqué que la participation était "destinée à contribuer aux frais liés à la mobilisation du personnel, à l’entretien des infrastructures et aux services mis à disposition des familles", l'affaire a pris une tournure nationale, voire internationale, en seulement quelques jours. "Dans une société qui a étendu une vision capitaliste dans tous les domaines pour tirer des profits financiers, notamment dans les situations de détresse, les mosquées doivent rester des refuges de sérénité et de consolation", rappelait par ailleurs l'union française des consommateurs musulmans dans un communiqué.

Face à l'ampleur de la polémique, le recteur de la Grande Mosquée de Lyon, Kamel Kabtane, a finalement décidé de retirer cette contribution financière. "Compte tenu de l’émotion qu’elle a suscitée et des interprétations qui en ont été faites, nous avons décidé, dans un esprit d’apaisement et afin de ne laisser subsister aucune ambiguïté, de retirer la disposition relative à cette contribution financière", indique-t-il dans un communiqué. L'ensemble des autres dispositions de la note de service, à savoir, la précision au préalable de la date et de l'heure de cérémonie au secrétariat du lieu de culte, restent quant à elles applicables pour une question d'organisation.

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