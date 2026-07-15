NTN Europe a investi 40 millions d’euros dans son nouveau siège social à Annecy

Inauguration du nouveau siège social à Annecy. De gauche à droite : Antoine Armand, maire d’Annecy, à ses côtés Dominique Lavilla directeur général de NTN Europe, Yasuaki Takahashi, directeur général adjoint, Emmanuelle Dubee, préfète de la Haute-Savoie, Hideo Suzuki, ambassadeur du Japon et tout à droite, Eiichi UKAI président de NTN Corporation. ©NTNEurope

L'entreprise NTN Europe, spécialiste des pièces automobiles, aéronautiques et industrielles, a inauguré le 9 juillet, son nouveau siège social à Annecy en Haute-Savoie.

Le groupe NTN Europe, filiale du groupe mondiale NTN Corporation, intervient dans le secteur de l’automobile, de l’aéronautique et de l’industrie. L’entreprise a inauguré son nouveau siège social à Annecy en Haute-Savoie. NTN Europe a investi 40 millions d’euros dans ce nouveau bâtiment, "conçu selon des standards exigeants de performance énergétique et environnementale", indique l'entreprise dans un communiqué de presse.

Ce nouveau bâtiment de 10 000 mètres carrés possède une installation de 520 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Un objectif environnemental pour NTN Europe qui "vise les certifications BREEAM Very Good et BBCA". En effet, la majorité de la structure du bâtiment est faite en bois et inclut un système de récupération des eaux de pluie, la conception bioclimatique optimise les flux thermiques et la toiture a été construite en sheds (toiture en forme de dents de scie), ce qui contribue à un éclairage et une ventilation naturelle.

Nouveau siège social de NTN Europe situé à Annecy, en Haute-Savoie. ©NTNEurope

Plusieurs espaces verts sont également prévus : 130 arbres, aménagement autour de la biodiversité, 110 places de stationnement pour les vélos ainsi que des bornes de recharge électriques. L’objectif pour NTN Europe est clair : "réduction de 70 % de la consommation énergétique, baisse de 50 % de la consommation d’eau et réduction de 380 tonnes de CO₂ par an".

Par ailleurs le bâtiment pourra accueillir jusqu’à 650 personnes, leur permettant d’accéder à de nombreux espaces collaboratifs, un atrium central, des zones de concentration, plusieurs terrasses et une multitude d’outils numériques pour favoriser les modes de travails.

"Dans un contexte de profondes mutations industrielles, technologiques et environnementales, notre ambition est claire : faire de NTN Europe l’un des acteurs industriels de référence en Europe, capable d’innover, de produire et d’attirer les meilleurs talents depuis nos territoires. Ce nouveau siège est l’une des traductions concrètes de cette ambition", a exprimé Dominique Lavilla, directeur général de NTN Europe.