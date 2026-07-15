L’Ain en vigilance orange : de violents orages attendus selon Météo-France

Le département de l’Ain placé en vigilance orange suite aux orages prévus dès 13 heures. La préfecture met en garde les habitants du département.

De gros phénomènes orageux ont été annoncés par météo France dans l’Ain, plaçant le département en vigilances orange. Des vents violents de 80 à 100 km/h sont attendus ainsi qu’un risque de ruissellement avec des précipitations atteignant les 10 millimètres en quelques minutes. Des chutes de grêle accompagneront la pluie et les vents indiqués.

Par prudence et dans le cadre de la canicule, la préfecture de l’Ain met en garde les habitants à travers plusieurs gestes à adopter en cas d’orages. Le préfet de l’Ain a indiqué qu’il était nécessaire de « s’éloigner des arbres et des cours d'eau, de s’abriter dans un bâtiment en dur, se tenir informé et éviter de se déplacer, protéger les biens exposés au vent ou qui peuvent être inondée, ne pas s’engager sur une voie immergée et éviter d'utiliser son téléphone ou des appareils électriques ».

Ces consignes répondent aux conséquences importantes des orages par temps de canicules. « Des dégâts importants sont localement à craindre sur l'habitat léger et les installations provisoires. Des inondations de caves et points bas peuvent se produire très rapidement. Quelques départs de feux peuvent être enregistrés en forêt suite à des impacts de foudre non accompagnés de précipitations », indique le communiqué de presse.

Le préfet de l’Ain invite les habitants à être très prudent, surtout au volant ou lors de manifestations en plein air. Il rappelle également l’importance de prendre « toutes les mesures pour assurer la sécurité des biens et des personnes ».

Les orages annoncés devraient se calmer dans la soirée du 15 juillet.

Pour suivre l’état des routes : https://www.ain.fr/solutions/etat-des-routes-conditions-de-circulation/

Et les prévisions météo : https://meteofrance.com/

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