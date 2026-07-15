Orages et canicule : la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

L'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes est une nouvelle fois placé en vigilance aux orages et à la canicule ce mercredi 15 juillet 2026.

Les journées se suivent et se ressemblent pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce mercredi 15 juillet, l'ensemble de la région est concernée par une vigilance aux orages et à la canicule. Concernant la vague de chaleur qui devrait encore durer jusqu'à jeudi dans toute la région, la vigilance reste orange ce mercredi.

Enfin, huit départements de la région sont placés en vigilance orange aux orages violents : le Rhône, l'Ain, la Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère, la Drôme et l'Ardèche. Localement des orages violents avec de la grêle et du vent pourraient éclater dans cette partie de la région. Les autres départements de la région sont eux en vigilance jaune aux orages.