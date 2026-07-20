Un temps estival avant un week-end orageux : à quelle météo s’attendre cette semaine à Lyon ?

Pour cette avant-dernière semaine de juillet, le soleil brillera avant de laisser place à un temps électrique pour le week-end.

Pour la première fois depuis le début du mois de juillet, Lyon va connaître une semaine complète sans être touché par un épisode caniculaire. Ce lundi est le parfait exemple de ce qui attend les Rhodaniens tout au long de la semaine. Il fera 29 degrés au meilleur de la journée, avec un soleil très présent dans le ciel. Des températures pile dans les normales de saison.

Mêmes prévisions pour les journées de mardi et jeudi. Mercredi, il fera un degré plus chaud que les jours précédents. En revanche, la journée de vendredi s’annonce comme la plus lourde de la semaine, avec un thermomètre avoisinant les 32 degrés entre Rhône et Saône.

Le week-end s’annonce ensuite très instable. En effet, Météo France annonce des orages du matin au soir, avec une intensité qui doit encore être confirmée dans les prochains jours.

Point positif de cette semaine du 20 au 26 juillet, les nuits seront suffisamment fraîches. De quoi permettre aux Lyonnais de dormir convenablement.

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