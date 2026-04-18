Faits divers
Image d’illustration voiture de police. (@CM)

Vénissieux : un nouvel homme blessé par balles en pleine rue

  • par LC

    • De nouveaux coups de feu ont retenti dans la nuit de vendredi à samedi à Vénissieux, faisant un blessé. Son pronostic vital n'est pas engagé.

    Les agressions par balles continuent à Vénissieux (Rhône). D'après les informations du Progrès, un homme a été visé par des coups de feu au niveau de la rue Joannès-Viallet dans la nuit de vendredi à samedi. Il était en effet un peu moins de minuit lorsque la victime âgée de 33 ans a été visée par un homme avec une arme à poing, alors qu'elle marchait dans la rue. Touché par des balles à deux reprises, il a été blessé à la main et à la cuisse, sans que son pronostic vital ne soit engagé.

    Selon les premiers éléments de l'enquête, qui a été ouverte dans la foulée pour éclaircir les circonstances de ces coups de feu, un différend pourrait opposer les deux hommes, probablement une dette de jeu. Selon le Progrès, un troisième homme aurait échangé avec la victime avant le drame, mais aucune interpellation n'aurait pour l'instant eu lieu. Le suspect est, pour l'heure, toujours en fuite.

    Coups de feu en série

    À Vénissieux, il s'agit du deuxième week-end d'affilée où des coups de feu retentissent en pleine rue. La semaine dernière, un homme a été touché par balles en pleine journée au niveau du 129 boulevard Joliot-Curie. Une fusillade qui avait sans aucun doute un lien avec le trafic de stupéfiant, contrairement aux tirs de cette nuit.

    Lire aussi : Vénissieux : un homme touché par balles, un potentiel point de deal visé

    à lire également
    Près de Lyon : un homme de 70 ans décède après une chute d’un immeuble
    Pollionnay : l'incendie d'une maison fait deux blessés graves

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Vénissieux : un nouvel homme blessé par balles en pleine rue 18:01
    Contrôle d'hygiène à Villefranche : trois établissement sanctionnés 17:04
    Près de Lyon : un homme de 70 ans décède après une chute d’un immeuble
    Un important incendie en cours à Grézieu-le-Marché 16:09
    Saint-Genis-Laval : un employé d'une usine Lustucru décède dans un accident 15:27
    Saint-Quentin-Fallavier : le centre bouclé après une alerte à la bombe 14:33
    d'heure en heure
    Près de Lyon : un homme de 70 ans décède après une chute d’un immeuble
    Pollionnay : l'incendie d'une maison fait deux blessés graves 13:39
    Villeurbanne : l'homme poignardé au parc de la Feyssine se serait automutilé 12:43
    Danse : Un trio de haut vol pour le Ballet de l’Opéra de Lyon 11:51
    Pollution : une qualité de l'air dégradée à Lyon ce samedi 10:47
    "Elle était très fière" : une femme accouche sur la route à Lyon, sa sage-femme témoigne 10:01
    Météo soleil matin Lyon
    Temps chaud et ciel voilé : la météo à Lyon ce samedi 09:10
    Judith Sass-Portès, créatrice du jeu Mathématoque, est l’invitée de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.
    "Je voulais redonner du sens aux mathématiques" : une Lyonnaise au concours Lépine 07:30
    Villeurbanne : l’homme poignardé jeudi matin n’est plus entre la vie et la mort 17/04/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut