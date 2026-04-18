Vénissieux : un nouvel homme blessé par balles en pleine rue

De nouveaux coups de feu ont retenti dans la nuit de vendredi à samedi à Vénissieux, faisant un blessé. Son pronostic vital n'est pas engagé.

Les agressions par balles continuent à Vénissieux (Rhône). D'après les informations du Progrès, un homme a été visé par des coups de feu au niveau de la rue Joannès-Viallet dans la nuit de vendredi à samedi. Il était en effet un peu moins de minuit lorsque la victime âgée de 33 ans a été visée par un homme avec une arme à poing, alors qu'elle marchait dans la rue. Touché par des balles à deux reprises, il a été blessé à la main et à la cuisse, sans que son pronostic vital ne soit engagé.

Selon les premiers éléments de l'enquête, qui a été ouverte dans la foulée pour éclaircir les circonstances de ces coups de feu, un différend pourrait opposer les deux hommes, probablement une dette de jeu. Selon le Progrès, un troisième homme aurait échangé avec la victime avant le drame, mais aucune interpellation n'aurait pour l'instant eu lieu. Le suspect est, pour l'heure, toujours en fuite.

Coups de feu en série

À Vénissieux, il s'agit du deuxième week-end d'affilée où des coups de feu retentissent en pleine rue. La semaine dernière, un homme a été touché par balles en pleine journée au niveau du 129 boulevard Joliot-Curie. Une fusillade qui avait sans aucun doute un lien avec le trafic de stupéfiant, contrairement aux tirs de cette nuit.

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