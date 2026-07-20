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Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil. (Photo : Lyon Capitale)

Un lundi ensoleillé et estival à Lyon, jusqu'à 29 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une belle journée d'été qui attend Lyon et son agglomération ce lundi 20 juillet 2026, avec des températures qui atteindront les 29 degrés dans l'après-midi.

    Pour débuter cette nouvelle semaine du mois de juillet, le temps s'annonce agréable et estival. Le soleil brillera du matin au soir et la chaleur sera de saison.

    Après de longues semaines de canicule, les températures retrouveront leur moyenne de saison. S'il fait seulement 17 degrés ce lundi matin le mercure atteindra les 29 degrés au meilleur de la journée. Une chaleur de saison qui devrait être agréable.

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