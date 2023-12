Neuf départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune "vent"

Neuf départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en vigilance jaune face au risque de vents violents. Le Puy-de-Dôme est, lui, en vigilance orange.

Prudence en Auvergne-Rhône-Alpes ce samedi 9 décembre. La quasi-totalité de la région est placée en vigilance "vent" par Météo France. Des fortes rafales sont attendues dès cet après-midi dans le Rhône, l'Isère, la Loire, l'Allier, la Haute-Loire, le Cantal, la Savoie, l'Ain et la Haute-Savoie. La Drôme et l'Ardèche seront épargnées.

Les rafales de vent pourraient atteindre les 45 km/h à Lyon et plus de 65 km/h près de Saint-Etienne, dans la Loire. Dans la soirée, les vents les plus violents sont attendus à Thonon-les-Bains, avec des rafales de 75 km/h.

Risque d'avalanche dans trois départements

En montagne, soyez attentif. En plus de la vigilance "vent", l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont placés en vigilance "avalanche" par Météo France. L'alerte est valable pour l'ensemble de la journée.

Le Puy-de-Dôme en vigilance orange

La vigilance monte d'un cran dans le département du Puy-de-Dôme et passe à l'orange dès 14 h. Des rafales pouvant atteindre 110 km/h sont attendues. "Au passage d'un front très pluvieux associé à la dépression Elin, violentes rafales localement dans l'après-midi et en soirée, en particulier autour de Clermont-Ferrand", précise Météo France.