Vue de Lyon depuis le pont Morand en hiver. (Photo HJ)

La météo ce samedi à Lyon : du soleil et des températures fraîches

  • par Louise Ginies

    • Le soleil dominera à Lyon ce samedi 22 novembre, avec des températures fraîches comprises entre -2°C et 3°C dans l'après-midi.

    Il fait frais ce samedi 22 novembre à Lyon. Malgré une météo radieuse avec un grand ciel bleu et la présence du soleil, les températures ne dépasseront pas les 3°C au plus "chaud" de la journée, indique le site Météo Lyon. Ce matin, les températures sont négatives, engendrant des gelées matinales. Si le thermomètre affiche autour de -2°C, le ressenti est toutefois bien plus froid en raison d'un vent du Nord. Malgré le soleil généreux de l'après-midi, les températures remonteront difficilement au dessus de 0°C, avec un ressenti à -2°C. Soit des températures bien en dessous des normales de saison.

    En soirée, des nuages couvriront peu à peu le ciel lyonnais, avant un léger redoux dimanche et la semaine prochaine. De la pluie est même attendue.

