Météo : éclaircies en vue ce samedi à Lyon

Une bonne partie de la journée s'annonce fraîche et brumeuse dans l'agglomération lyonnaise ce samedi 27 septembre. Les nuages persistants pourraient tout de même laisser apparaître le soleil dans l'après-midi.

Le soleil devrait être moins timide ce samedi 27 septembre. C'est pourtant le brouillard qui s'impose en matinée, avec des températures oscillant entre 10 et 13 degrés. Aucune pluie n'est cependant attendue dans la matinée.

Dans l'après-midi, une nette amélioration est espérée. Des éclaircies sont attendues dès le début de l'après-midi venant réchauffer les rues lyonnaises. Le mercure grimpera jusqu'à 18 degrés vers 16 heures, avant de redescendre à 10 degrés dans la nuit de samedi à dimanche.