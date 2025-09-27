Politique
Robinet.

D’où vient le plomb dans l’eau des écoles lyonnaises ?

  • par Eloi Thiboud

    • À Lyon, plusieurs crèches et écoles neuves sont touchées par une contamination persistante au plomb, sans origine clairement identifiée. Malgré plus de 5 000 prélèvements et deux ans d’enquête, ni la Ville, ni Eau du Grand Lyon n’ont trouvé l’explication. Face à ce mystère sanitaire, la municipalité a saisi la justice en aout dernier.

    Le mystère demeure entier. Au cœur de l’été, la Ville de Lyon a annoncé engager un référé expertise, la nomination urgente d’un expert par un juge, pour identifier les causes formelles d’une contamination au plomb dans plusieurs crèches et écoles neuves ou récemment rénovées à Lyon : les écoles Frida-Kahlo, John-Kennedy, Wangari-Maathai, AudreyHepburn ainsi que le groupe scolaire Eugénie-Brazier (école et crèche) ; et les crèches Montbrillant, Nelly et Colibris.

    Lire aussi : Eau plombée dans des établissements neufs à Lyon : la Ville engage un référé expertise pour identifier les causes

    Depuis deux ans, plus de 5 100 prélèvements ont été réalisés [par les services de la Ville]. À date, sur la trentaine de points de prélèvement que compte chaque établissement, un à trois présentent encore des niveaux de plomb supérieurs aux normes en vigueur”, déplore la mairie de Lyon. Un problème qui semble bel et bien insoluble.

    De fait, ni la Ville de Lyon, ni Eau du Grand Lyon, le distributeur d’eau lyonnais ni l’agence régionale de santé (ARS), ne sont parvenus à en trouver l’origine. Il y a encore un an, la Ville soupçonnait les matériaux de construction de ces bâtiments neufs d’être en cause dans la contamination, malgré leurs attestations de conformité. Une hypothèse qui n’a pu être vérifiée par les services de la Ville, justifiant, selon elle, le recours à la justice. “L’expert pourra apporter de l’impartialité, une force juridique aux résultats et surtout disposer d’une capacité d’investigation plus importante que les collectivités”, explique une source au tribunal. En attendant, la Ville distribue des bouteilles d’eau aux enfants. Entre le plomb, les microplastiques et les perfluorés, un geste aussi simple que boire de l’eau n’a jamais été aussi compliqué à Lyon.

    Lire aussi : Contamination au plomb d’écoles à Lyon : le casse-tête se poursuit

    Lire aussi : Com', recherche, justice... À Lyon, la mairie se dote d'un plan anti-PFAS "qui a le mérite d'exister

    à lire également
    Jean-Michel Aulas se pose en candidat du rassemblement face aux dogmatismes

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    banc en béton Lyon
    Le mot du mois : [CAQUETTE] 08:00
    Robinet.
    D’où vient le plomb dans l’eau des écoles lyonnaises ? 08:00
    L'image du mois à Lyon 07:30
    Ils ont osé le dire ! 07:00
    Jean-Michel Aulas se pose en candidat du rassemblement face aux dogmatismes 26/09/25
    d'heure en heure
    "Ritam" au festival Karavel : danse et musique, une alchimie hors du commun ! 26/09/25
    Subvention de la Région à des associations "problématiques" : les Insoumis saisissent la préfecture 26/09/25
    gendarmerie
    À Saint-Genis-Laval, l'auteur d'un refus d'obtempérer recherché 26/09/25
    Un nouvelle passerelle modes doux inaugurée par la Métropole de Lyon à Feyzin 26/09/25
    Cyberarnaques sentimentales et sextorsion : 260 arrestations en Afrique, annonce Interpol 26/09/25
    Procès Adecco : le principal accusé condamné à six ans de prison 26/09/25
    Rhône : des travaux vont perturber les routes la semaine prochaine 26/09/25
    Copycat ©Yann Charliquart
    À Villefranche, un festival qui met en avant les nouveaux talents de la musique actuelle  26/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut