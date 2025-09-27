D’où vient le plomb dans l’eau des écoles lyonnaises ?

À Lyon, plusieurs crèches et écoles neuves sont touchées par une contamination persistante au plomb, sans origine clairement identifiée. Malgré plus de 5 000 prélèvements et deux ans d’enquête, ni la Ville, ni Eau du Grand Lyon n’ont trouvé l’explication. Face à ce mystère sanitaire, la municipalité a saisi la justice en aout dernier.

Le mystère demeure entier. Au cœur de l’été, la Ville de Lyon a annoncé engager un référé expertise, la nomination urgente d’un expert par un juge, pour identifier les causes formelles d’une contamination au plomb dans plusieurs crèches et écoles neuves ou récemment rénovées à Lyon : les écoles Frida-Kahlo, John-Kennedy, Wangari-Maathai, AudreyHepburn ainsi que le groupe scolaire Eugénie-Brazier (école et crèche) ; et les crèches Montbrillant, Nelly et Colibris.

“Depuis deux ans, plus de 5 100 prélèvements ont été réalisés [par les services de la Ville]. À date, sur la trentaine de points de prélèvement que compte chaque établissement, un à trois présentent encore des niveaux de plomb supérieurs aux normes en vigueur”, déplore la mairie de Lyon. Un problème qui semble bel et bien insoluble.

De fait, ni la Ville de Lyon, ni Eau du Grand Lyon, le distributeur d’eau lyonnais ni l’agence régionale de santé (ARS), ne sont parvenus à en trouver l’origine. Il y a encore un an, la Ville soupçonnait les matériaux de construction de ces bâtiments neufs d’être en cause dans la contamination, malgré leurs attestations de conformité. Une hypothèse qui n’a pu être vérifiée par les services de la Ville, justifiant, selon elle, le recours à la justice. “L’expert pourra apporter de l’impartialité, une force juridique aux résultats et surtout disposer d’une capacité d’investigation plus importante que les collectivités”, explique une source au tribunal. En attendant, la Ville distribue des bouteilles d’eau aux enfants. Entre le plomb, les microplastiques et les perfluorés, un geste aussi simple que boire de l’eau n’a jamais été aussi compliqué à Lyon.

