Vue de Fourvière à Lyon. ©Tim Douet

Pollution à Lyon : une qualité de l'air jugée moyenne ce samedi

  • par Claire Martinez

    • La qualité de l'air à Lyon sera moyenne ce samedi 27 septembre. La cause : un ensoleillement plus important et une concentration de l'ozone et du dioxyde d'azote.

    La qualité de l'air se dégrade quelque peu à Lyon ce samedi 27 septembre. En cause, un ensoleillement plus important que les derniers jours. Les conditions météorologiques favorisent tout de même une dispersion des particules, limitant le risque d'une plus forte dégradation de l'air sur la métropole.

    Dans le détail, les concentrations en particules fines et dioxyde de soufre restent bonnes, tandis que l'ozone et le dioxyde d'azote atteignent des niveaux plus élevés, notamment autour des grands axes de circulation comme la M6 et la M7.

    Météo Nuages Lyon
    Météo : éclaircies en vue ce samedi à Lyon

