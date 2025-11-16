Actualité
Photo by Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Rhône : plusieurs travaux vont perturber les routes la semaine prochaine

  • par la rédaction

    • Le Département du Rhône va engager une série de travaux sur les routes la semaine prochaine, du 17 au 23 novembre. On fait le point.

    Plusieurs perturbations en lien avec des travaux vont impacter les routes du Rhône à partir du 17 novembre. Ce sera le cas lundi sur la RD77E1, au niveau de Dommartin, en raison de travaux d’abattage d’enrobés. Une déviation sera mise en place.

    Le 18 novembre, la RD86, près de Lancié, sera, elle aussi, perturbée en raison de la pose de transformateurs ENEDIS. La route sera en conséquence fermée à la circulation. Des travaux de confortement de talus et de reconstruction des trottoirs débuteront également sur la RD36E, à Orliénas, et s’étaleront jusqu’au 17 janvier. La circulation sera alternée toute la durée des opérations.

    Des raccordements électriques seront réalisés sur la RD649 les 19 et 20 novembre au niveau de Montmelas-Saint-Sorlin. Une déviation sera mise en place pour les automobilistes, mais les bus et riverains pourront toujours emprunter cette voie. Enfin les 20 et 21 novembre, des travaux de renouvellement de la couche de roulement seront faits sur la RD385, à Leora. La circulation s'effectuera en alternance.

