Pollution : une qualité de l’air encore moyenne à Lyon dimanche 

La qualité de l’air reste moyenne à Lyon ce dimanche 12 avril, et ce malgré les perturbations météorologiques qui limitent la présence de particules fines.

Pas beaucoup de mieux du côté de la pollution par rapport à la veille. Ce dimanche 12 avril, la qualité de l’air reste globalement moyenne, malgré des conditions météo perturbées avec encore quelques précipitations, indique Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes. Localement, certains indices passent toutefois de dégradés à moyens, signifiant une très légère améliorations.

Concrètement à Lyon, ce sont les niveaux d'ozone et de dioxyde d'azote qui sont plombent la moyenne, tandis que les niveaux de particules fines PM2.5, PM10 et de dioxyde de soufre sont bons.