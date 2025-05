Lyon : un marché de créateurs s'installe à la Croix-Rousse ce dimanche

Le marché de créateurs "L'Estive" revient pour sa 11e édition, ce dimanche 25 mai de 10h à 19h sur la place de la Croix-Rousse avec au programme une quarantaine d'artistes et artisans.

Depuis plus de 15 ans, l'association lyonnaise Arts Pentes réunit les artisans d’art, artistes et créateurs de toute la région. Pour sa 11e édition, le marché de créateurs "L'Estive" revient ce dimanche 25 mai entre 10h et 19h sur la place de la Croix-Rousse (4e arrondissement de Lyon). Un événement attendu des habitués, qui marque le lancement de la saison estivale avec une quarantaine de créateurs et artistes locaux, le tout dans une ambiance chaleureuse et festive.

Bijoux, mode, maroquinerie, design, déco, céramique, arts plastiques...De nombreux domaines sont représentés. Des animations musicales sont également prévues tout au long de la journée pour ponctuer l'événement.

Des cadeaux uniques pour la fête des mères

Organisé le jour de la fête des mères, ce marché est l'occasion idéale pour dénicher des cadeaux uniques et 100% faits main en France, pour les dernier retardataires. Et surtout de privilégier le shopping local dans une démarche éthique et responsable !

Parmi les exposants, la créatrice Bertille Derail présentera des modèles uniques de bijoux et d'objets en porcelaine, Elsa, la créatrice de "BE Atelier Maroquinerie", mettra à la vente des sacs créés dans son atelier lyonnais de la Croix-Rousse et Élodie Lechat proposera des produits en osier, matériau durable et renouvelable qu’elle se procure auprès d’osiériculteurs français.