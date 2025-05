En images, la traditionnelle fête de la Renaissance dans le Vieux-Lyon

Comme chaque année, la Fête de la Renaissance reprend ses quartier dans le Vieux-Lyon, ce samedi 24 et dimanche 25 mai.

Ambiance médiévale et voyage dans le temps à Lyon ce week-end. Comme chaque année, la place Saint-Jean (5e arrondissement) se pare aux couleurs de la Renaissance pour la traditionnelle Fête de la Renaissance.

Pour fêter les 425 ans du mariage entre Henri IV et Marie de Médicis, les Lyonnais se sont rendus en nombre devant la cathédrale Saint-Jean ce samedi 24 mai, pour assister au défilé des Pennons de Lyon. Un rendez-vous devenu incontournable plus de 30 ans après sa création : chaque année, il rassemble plus de 20 000 personnes, lyonnais et touristes, dans les rues pavés du Vieux Lyon.

À 11 heures, plus de 300 personnes en costumes du XVIᵉ siècle venus de toute la région, appelés les "Pennons", se sont réunis place Bellecour avant d'entamer un défilé en musique en direction de la place Saint-Jean, en traversant le pont Bonaparte. Des démonstrations et spectacles auront lieu tout l'après-midi et tout le week-end devant la cathédrale.

L'association de l'Edit de Roussillon.

Sur la place, une trentaine d'artisans étaient réunis pour vendre des articles en lien avec les créations de l’époque : costumes, accessoires, armes, bijoux, saboterie, cuir, étain, marques pages, gravures, jeux… Pour la toute première fois, un véritable trébuchet (une catapulte évoluée) est même installée dans la cour du Palais Saint-Jean pour le plus grand bonheur des enfants et des passionnés.

Au programme de ce samedi : chasse au trésor, spectacles, danses, tortures et combats et lancers de drapeaux. Des activités qui permettent "aux familles de découvrir des lieux méconnus et des anecdotes sur leur ville", indiquent les organisateurs.

Les Lyonnais étaient présents en nombre devant la cathédrale Saint-Jean.

Le programme du dimanche 25 mai

La fête continuera tout le week-end. Voici le programme de la journée de demain, toujours devant la cathédrale Saint-Jean :

9h30 : Messe des Pennons de Lyon à la basilique de Fourvière

14h00 : Début de la chasse au trésor

14h30 : Spectacle du Pennonage Baraban “Chaleurs tournantes”

15h00 : Danses de l’Ost de Lyon

15h30 : Spectacle du Pennonage Baraban “Chaleurs tournantes”

16h00 : Danses de l’Édit de Roussillon

16h30 : Combats et tortures

17h00 : Lanceurs de drapeaux d’Asti

17h30 : grand spectacle des Pennons de Lyon : Vert Galanterie suivi du Bal Renaissance partagé en famille.