Mohamed Boudjellaba est le maire de Givors. Il était sur le plateau de l'émission "6 Minutes Chrono" de Lyon Capitale pour parler des violences faites aux élus.

Une thématique qui revient sur le devant suite à la démission du maire de Saint-Brévin, en Loire Atlantique, après l'incendie criminel de son domicile personnel dans le contexte de tension entre le maire et des collectif opposés à un projet de centre d'accueil des demandeurs d'asile près d'une école élémentaire.

Mohamed Boudjellaba, le maire de Givors, a été confronté à ce genre de problématique. Il réagit sur cette actualité : "Je comprends la décision de mon collègue. Par moment, il m'est passé à l'esprit de faire la même chose parce que j'ai subi, moi aussi, des formes de violence. J'en subis toujours. On apprend à vivre avec ces menaces, ces insultes. C'est une fonction qui n'est pas simple."

Lire aussi : Agressions d’élus : comment réagissent les maires de la métropole de Lyon ?

Il explique qu'il a été surpris par le niveau de violences : "Je me suis préparé à la fonction mais pas à autant d'insultes, à autant de menaces, à autant d'agressivité de la part, à la fois, de nos concitoyens et d'autres personnes."

Le soutien de l'Etat est uniquement moral

Le maire de Givors poursuit sur le soutien de l'Etat auprès des maires : "A la limite, la seule solution que peut nous proposer l'Etat, c'est un soutien moral. Ce que j'ai eu. En même temps, il ne faut pas demander à l'Etat plus qu'il ne peut nous fournir. C'est mon point de vue. En tout cas, ils ne peuvent pas mettre un policier derrière chaque élu. Je n'y crois pas du tout."

La crise de la démocratie

Mohamed Boudjellaba pointe ce qui est pour lui un problème de fond : "C'est une question qui d'ordre général. La démocratie est fracturée à plusieurs endroits, et il nous faut, nous les fantassins de la République, qui sommes au plus près de la population, une république solide, unie, d'une démocratie solide. Aujourd'hui, c'est cela la question. Elle est prégnante au niveau des institutions et de la République. Il nous faut ressouder tout cela pour que nos concitoyens puissent accorder la pleine confiance qu'il se doit aux élus.

Lire aussi : Daniel Navrot : “La violence concerne les élus de tous les niveaux”

Nous sommes les seuls élus à être au devant de nos concitoyens. Avec tout le respect que j'ai pour les députés, les sénateurs, les conseillers territoriaux, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, les seuls élus que connaissent les citoyens ce sont les maires."

Plus de détails dans la vidéo sur la crise de la représentativité, l'inadéquation de la réponse répressive, l'urgence de créer des liens...

Lire aussi : Métropole de Lyon : un entrepreneur placé sous contrôle judiciaire après l'agression du maire de Givors

Lire aussi : Près de Lyon : le maire de Mions menacé par un couteau, un homme ivre suspecté

Lire aussi : Lyon : un Dalton condamné à 4 mois de prison pour le jet de bombe à eau sur le maire du 8e