Le maire de Mions, Claude Cohen et une partie de ses adjoints ont été menacés par un homme ivre qui brandissait un couteau mardi 19 avril sur le parvis de la mairie de la commune.

Les menaces à l'encontre d'élus de la République se font de plus en plus pressantes ces derniers temps. Le dernier en date : mardi 19 avril lorsque le maire de Mions et ses adjoints sont menacés d'un couteau sur le parvis de la mairie dans la soirée, selon le Progrès. Si aucun blessé n'est à déplorer, la violence symbolique derrière ce geste vraisemblablement effectué par un homme ivre semble l'être.

Un homme vraisemblablement ivre

Il est 20 heures mardi 19 avril, lorsqu'un homme ivre se présente devant la mairie pour discuter avec les élus. Après un bref échange de quelques minutes, le suspect sort un couteau et le brandi en direction du maire et de ses adjoints.

Grâce à l'héroïsme de deux adjoints de la commune, dont l'identité n'a pas été révélée, l'auteur des faits a pu être désarmé avant qu'une patrouille de police n'interpelle le suspect. L'homme a été placé en garde à vue par la brigade de Mions, selon le quotidien régional.

Un cas plus vraiment isolé

Depuis quelques semaines, les menaces à l'encontre d'élus sont de plus en plus nombreuses. Déjà la semaine dernière, vendredi 15 avril, une élue ex-RN de la région a été visée par des graffitis menaçants dans la commune ou cette dernière siège en tant que conseillère municipale. Mais ça n'est pas tout. Le maire de Grigny, Xavier Odo était frappé au visage sur la place du marché de sa commune mi-février ou encore l'édile de Givors, Mohamed Boudjella portait plainte mi-mars pour agression.

Lire aussi :