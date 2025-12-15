Actualité
Avalanche PGHM secours en montagne
Illustration avalanche. (Photo de Nicolas TUCAT / AFP)

Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches

  • par La Rédaction

    • Deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance avalanches ce lundi 15 décembre 2025.

    Alors que le froid alternera avec la douceur toute la semaine dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, Météo France a placé deux départements de la région en vigilance jaune avalanches. Il s'agit de la Savoie et de la Haute-Savoie.

    Ces deux départements alpins sont en vigilance toute la journée ce lundi 15 décembre. Ce sont les deux seuls départements de la région à être concernés par une vigilance.

    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Un lundi entre brouillard et éclaircies à Lyon, jusqu'à 14 degrés attendus

    Pollution à Lyon : une qualité de l'air mauvaise ce dimanche 14/12/25
