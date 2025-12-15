Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches

Deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance avalanches ce lundi 15 décembre 2025.

Alors que le froid alternera avec la douceur toute la semaine dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, Météo France a placé deux départements de la région en vigilance jaune avalanches. Il s'agit de la Savoie et de la Haute-Savoie.

Ces deux départements alpins sont en vigilance toute la journée ce lundi 15 décembre. Ce sont les deux seuls départements de la région à être concernés par une vigilance.