Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
© Manon Millet

Un lundi entre brouillard et éclaircies à Lyon, jusqu'à 14 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est un début de semaine mitigé, alternant entre nuages et éclaircies qui attend l'agglomération lyonnaise ce lundi 15 décembre 2025.

    Pour débuter cette nouvelle semaine du mois de décembre, le temps s'annonce mitigé à Lyon. Après les brouillards en matinée, le ciel laissera place à des nuages souvent envahissants remontant de Méditerranée cette après-midi.

    Côté températures, il fait très frais ce lundi matin avec seulement 1 petit degré, alors que le mercure atteindra les 14 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs 7 degrés au dessus des normales de saison. Et une douceur qui devrait perdurer toute la semaine à Lyon.

    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
