Johanna Benedetti, vice-présidente de My Presqu'île, évoque les gros projets d'apaisement de la Presqu'île de Lyon.

La Métropole de Lyon et la ville de Lyon ont lancé deux gros projets sur la Presqu'île dont Lyon Capitale s'est déjà largement fait l'écho : le projet de "Rive droite du Rhône" et de l'apaisement de la Presqu'île.

"Ce sont des projets qui offrent de belles opportunités en terme de dynamique commerciale. La piétonisation et l'intensification du maillage piéton au coeur de la ville va probablement renforcer l'attractivité et la dynamique de certains axes", explique Johanna Benedetti, vice-présidente de My Presqu'île, une structure de partenariat public-privé qui représente les commerçants et les artisans de la Presqu'île.

"La question de la place de la voiture, elle fait consensus. En revanche, la question de la mobilité et de l'accessibilité sont des éléments sur lesquels nous portons toute notre vigilance. Il y a aussi un certains nombres d'inquiétudes", souligne Madame Benedetti.

