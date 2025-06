Exit les voitures, place aux piétons sur la Presqu'île de Lyon

Depuis ce samedi 21 juin 2025, la Presqu'île de Lyon s'ouvre aux piétons avec l'entrée en vigueur de la zone à trafic limité (ZTL), entre la place Bellecour et les pentes de la Croix-Rousse.

La mairie de Lyon a tenu sa promesse. C'était l'un de ses grands projets écologiques. Aménager la Presqu'île en une zone à trafic limitée (ZTL) et ainsi laisser la place à un air plus frais aux piétons. C'est chose faite depuis ce samedi 21 juin 2025, avec son entrée en vigueur dans toute la zone concernée, entre la place Bellecour et les pentes de la Croix-Rousse. Désormais, seuls les piétons, les transports en commun et les ayants droit peuvent circuler dans ce périmètre.

Plan de la zone à trafic limité

Cette transformation, selon Bruno Bernard, le président de la métropole de Lyon, est la conséquence d'une hausse de la fréquentation du centre-ville de Lyon, avec une augmentation de 30% le samedi sur les trois stations de métro, Bellecour, Cordeliers et Hotel de Ville entre 2019 et 2024. Soit 29 500 personnes en plus. Pour accompagner l'accessibilité du centre-ville pour les usagers, une nouvelle offre de bus, avec l'ouverture de la ligne C23 et le bus 59, vient renforcer le maillage du réseau TCL.

L'avenue de la République piétonnisée.

Les voitures pas complètement délaissées