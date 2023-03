Piétonnisation de la presqu'île de Lyon : "où sont les études ?" demande l'opposition

Quelques jours après la présentation du projet de piétonnisation de la presqu'île par l'exécutif écologiste, l'opposition interpelle la majorité quant aux études d'impact réalisées.

Vendredi 10 mars, la Métropole et la Ville de Lyon ont présenté leur projet d'apaisement de la presqu'île, prévoyant notamment la mise en place d'une zone à trafic limité de Terreaux à Bellecour.

Une méthode jugée "regrettable"

Dans un communiqué publié ce lundi, le groupe d'opposition "Pour Lyon et Inventer la Métropole de demain" dirigé par Yann Cucherat et Louis Pelaez se demande : "où sont les études ?" Le groupe estime que "la méthode du projet esquissée" par la majorité écologiste "est plus que regrettable car elle aura ignorée jusqu'au bout les associations de riverains et de commerçants".

L'opposition s'interroge également sur la fermeture de la rue Grenette et le report qu'elle devrait entrainer à Perrache ou sous le tunnel de la Croix-Rousse. Le groupe demande ainsi aux exécutifs de "dévoiler les études qui les ont conduit à de telles conclusions", notamment concernant les flux et le report modal ainsi que toutes les études du projet d’apaisement de la Presqu’île.

Lire aussi : De Terreaux à Bellecour, la presqu'île de Lyon en zone à trafic limité d'ici 2025