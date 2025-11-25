Les propos du professeur Julien Théry sur les "génocidaires à boycotter" publié sur les réseaux sociaux ont été signalés à la justice par l'université Lyon 2.

L'université Lumière Lyon 2 a annoncé ce mardi 25 novembre avoir saisi le procureur de la République de Lyon au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. Ce signalement fait suite aux propos du professeur d'histoire médiévale Julien Théry qui a désigné vingt personnalité signataires d'une tribune dans Le Figaro comme des "génocidaires à boycotter en toute circonstance".

Lire aussi : "Proprement hallucinant" : les réactions des politiques à la liste de "génocidaires à boycotter"

La présidente de l'université a reçu le professeur lundi matin pour "réitérer sa réprobation" indique l'établissement dans un communiqué de presse, qui précise que "le procureur a confirmé, ce jour, l'ouverture d'une enquête". Et de conclure : "L'université réserve, pour l'heure, sa décision à celle qui sera prise par l'autorité judiciaire." De son côté, le maire de Lyon, Grégory Doucet a dénoncé lundi 24 novembre une publication "indigne aux relents nauséabonds".

Auprès de l'AFP,le professeur avait indiqué n'avoir "évidemment jamais dressé de liste de juifs" et précisé que sa publication "commentait la tribune du Figaro". Julien Théry a accusé la Licra d'avoir repris "une petite partie" de son texte pour lancer "une campagne de harcèlement" en représailles d'un article qu'il a récemment publié. Dans celui-ci, l'enseignant affirme notamment que "rien ne permet d'étayer" l'existence d'un "antisémitisme de gauche".

Lire aussi : À Lyon 2, un professeur d’histoire dresse une liste de "génocidaires à boycotter"