Actualité
Campus des berges du Rhône de l'université Lyon 2 @Université Lumière Lyon 2
Campus des berges du Rhône de l’université Lyon 2 @Université Lumière Lyon 2

Liste de "génocidaires à boycotter" : l'université Lyon 2 a saisi la justice

  • par Nathan Chaize
  • 1 Commentaire

    • Les propos du professeur Julien Théry sur les "génocidaires à boycotter" publié sur les réseaux sociaux ont été signalés à la justice par l'université Lyon 2.

    L'université Lumière Lyon 2 a annoncé ce mardi 25 novembre avoir saisi le procureur de la République de Lyon au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. Ce signalement fait suite aux propos du professeur d'histoire médiévale Julien Théry qui a désigné vingt personnalité signataires d'une tribune dans Le Figaro comme des "génocidaires à boycotter en toute circonstance".

    Lire aussi : "Proprement hallucinant" : les réactions des politiques à la liste de "génocidaires à boycotter"

    La présidente de l'université a reçu le professeur lundi matin pour "réitérer sa réprobation" indique l'établissement dans un communiqué de presse, qui précise que "le procureur a confirmé, ce jour, l'ouverture d'une enquête". Et de conclure : "L'université réserve, pour l'heure, sa décision à celle qui sera prise par l'autorité judiciaire." De son côté, le maire de Lyon, Grégory Doucet a dénoncé lundi 24 novembre une publication "indigne aux relents nauséabonds".

    Auprès de l'AFP,le professeur avait indiqué n'avoir "évidemment jamais dressé de liste de juifs" et précisé que sa publication "commentait la tribune du Figaro". Julien Théry a accusé la Licra d'avoir repris "une petite partie" de son texte pour lancer "une campagne de harcèlement" en représailles d'un article qu'il a récemment publié. Dans celui-ci, l'enseignant affirme notamment que "rien ne permet d'étayer" l'existence d'un "antisémitisme de gauche".

    Lire aussi : À Lyon 2, un professeur d’histoire dresse une liste de "génocidaires à boycotter"

    à lire également
    Le salon de coiffure Orani Coiffure Bibi Services a été fermé par la préfecture du Rhône. Google Maps
    "Point central de recel et du trafic" : à Lyon, un café et un salon de coiffure de la Guillotière fermés en urgence

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Campus des berges du Rhône de l'université Lyon 2 @Université Lumière Lyon 2
    Liste de "génocidaires à boycotter" : l'université Lyon 2 a saisi la justice 16:50
    Le salon de coiffure Orani Coiffure Bibi Services a été fermé par la préfecture du Rhône. Google Maps
    "Point central de recel et du trafic" : à Lyon, un café et un salon de coiffure de la Guillotière fermés en urgence 16:23
    Métropolitaines 2026 à Lyon : Véronique Sarselli va finalement rallier Jean-Michel Aulas 15:59
    Emmanuel Macron
    Service militaire : Emmanuel Macron se rendra en Isère ce jeudi 15:57
    Drapeau tricolore peint sur une mosquée à Décines, le Conseil des mosquées du Rhône en appelle à l’État 15:20
    d'heure en heure
    Tain l'Hermitage Drôme
    Drôme : la cave de Tain l'Hermitage n'échappe pas à la crise viticole 14:56
    Lyon : prévue pour mars 2027, cette "cité" de la réparation n'ouvrira finalement qu'en 2028 14:22
    Lyon : un policier adjoint suspecté d’avoir agressé un père de famille à la sortie de la patinoire 13:40
    Haute-Savoie : les gorges de l'Arly fermées après un éboulement 13:39
    Lyon : ce coiffeur de la Guillotière fermé par la préfecture pour avoir employé une Algérienne sans titre de séjour 12:55
    Offre Découverte Mobilités : derniers jours pour en profiter dans la Métropole de Lyon 12:12
    Les Foulées de Villeurbanne reviennent pour une 34e édition 11:40
    police Lyon
    Lyon : blessé par arme blanche à Perrache, il décède deux semaines plus tard 11:07
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut