Le salon de coiffure Orani Coiffure Bibi Services a été fermé par la préfecture du Rhône. Google Maps

Les établissements Café DZ et Orani Coiffure Bibi Services, situés à proximité de la place Gabriel Péri (3e arr.), ont été fermés par la préfecture du Rhône après de graves troubles à l’ordre public.

Considérant leurs nombreuses atteintes à l’ordre public, les établissements Café DZ et Orani Coiffure Bibi Services, situés rue Montebello, près de la place Gabriel Péri (3e arr.), ont été fermés par la préfecture du Rhône pour une durée de trois mois.

20 paquets de cigarettes de contrebande découverts

Exploités par le même gérant, les deux enseignants ont été le théâtre de nombreux méfaits. Pour le premier, il est notamment reproché au gérant d’avoir installé des chaises et des tables sur le trottoir sans autorisation. Lors du contrôle effectué le 17 juillet dernier, les policiers ont également constaté qu’aucune signalisation relative à l’interdiction de fumer dans un lieu affecté à un usage collectif n’était visible.

Quant au salon de coiffure, les policiers ont interpellé un individu défavorablement connu des services de police après qu’il a tenté de les fuir en se réfugiant à l’intérieur. Son interpellation a permis de découvrir 20 paquets de cigarettes de contrebande. Deux autres hommes avaient également tenté de se cacher dans le salon de coiffure le mois dernier après un vol à l’arrachée.

Le gérant laissant des individus impliqués dans des trafics et des vols se réfugier dans ses deux établissements, la préfecture du Rhône estime que "la gravité des faits" nécessite une fermeture administrative "pour éviter toute nouvelle atteinte à l’ordre public, la sécurité ou la tranquillité publique".

