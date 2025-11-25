Actualité
Le salon de coiffure Orani Coiffure Bibi Services a été fermé par la préfecture du Rhône. Google Maps
Le salon de coiffure Orani Coiffure Bibi Services a été fermé par la préfecture du Rhône. Google Maps

"Point central de recel et du trafic" : à Lyon, un café et un salon de coiffure de la Guillotière fermés en urgence

  • par Clémence Margall
  • 1 Commentaire

    • Les établissements Café DZ et Orani Coiffure Bibi Services, situés à proximité de la place Gabriel Péri (3e arr.), ont été fermés par la préfecture du Rhône après de graves troubles à l’ordre public.

    Considérant leurs nombreuses atteintes à l’ordre public, les établissements Café DZ et Orani Coiffure Bibi Services, situés rue Montebello, près de la place Gabriel Péri (3e arr.), ont été fermés par la préfecture du Rhône pour une durée de trois mois.

    20 paquets de cigarettes de contrebande découverts

    Exploités par le même gérant, les deux enseignants ont été le théâtre de nombreux méfaits. Pour le premier, il est notamment reproché au gérant d’avoir installé des chaises et des tables sur le trottoir sans autorisation. Lors du contrôle effectué le 17 juillet dernier, les policiers ont également constaté qu’aucune signalisation relative à l’interdiction de fumer dans un lieu affecté à un usage collectif n’était visible.

    Quant au salon de coiffure, les policiers ont interpellé un individu défavorablement connu des services de police après qu’il a tenté de les fuir en se réfugiant à l’intérieur. Son interpellation a permis de découvrir 20 paquets de cigarettes de contrebande. Deux autres hommes avaient également tenté de se cacher dans le salon de coiffure le mois dernier après un vol à l’arrachée.

    Le gérant laissant des individus impliqués dans des trafics et des vols se réfugier dans ses deux établissements, la préfecture du Rhône estime que "la gravité des faits" nécessite une fermeture administrative "pour éviter toute nouvelle atteinte à l’ordre public, la sécurité ou la tranquillité publique".

    Lire aussi : À Lyon, un barbier fermé par la préfecture : une "énorme" quantité d'objets volés retrouvée

    à lire également
    Campus des berges du Rhône de l'université Lyon 2 @Université Lumière Lyon 2
    Liste de "génocidaires à boycotter" : l'université Lyon 2 a saisi la justice

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Campus des berges du Rhône de l'université Lyon 2 @Université Lumière Lyon 2
    Liste de "génocidaires à boycotter" : l'université Lyon 2 a saisi la justice 16:50
    Le salon de coiffure Orani Coiffure Bibi Services a été fermé par la préfecture du Rhône. Google Maps
    "Point central de recel et du trafic" : à Lyon, un café et un salon de coiffure de la Guillotière fermés en urgence 16:23
    Métropolitaines 2026 à Lyon : Véronique Sarselli va finalement rallier Jean-Michel Aulas 15:59
    Emmanuel Macron
    Service militaire : Emmanuel Macron se rendra en Isère ce jeudi 15:57
    Drapeau tricolore peint sur une mosquée à Décines, le Conseil des mosquées du Rhône en appelle à l’État 15:20
    d'heure en heure
    Tain l'Hermitage Drôme
    Drôme : la cave de Tain l'Hermitage n'échappe pas à la crise viticole 14:56
    Lyon : prévue pour mars 2027, cette "cité" de la réparation n'ouvrira finalement qu'en 2028 14:22
    Lyon : un policier adjoint suspecté d’avoir agressé un père de famille à la sortie de la patinoire 13:40
    Haute-Savoie : les gorges de l'Arly fermées après un éboulement 13:39
    Lyon : ce coiffeur de la Guillotière fermé par la préfecture pour avoir employé une Algérienne sans titre de séjour 12:55
    Offre Découverte Mobilités : derniers jours pour en profiter dans la Métropole de Lyon 12:12
    Les Foulées de Villeurbanne reviennent pour une 34e édition 11:40
    police Lyon
    Lyon : blessé par arme blanche à Perrache, il décède deux semaines plus tard 11:07
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut