Faits divers
Grégory doucet
Grégory Doucet, maire de Lyon. (@NC)

Liste de "génocidaires à boycotter" : une publication "indigne", dénonce Grégory Doucet

  • par Clémence Margall

    • Après qu’un professeur de l’université Lyon 2 a diffusé une liste de personnalités qu’il qualifie de "génocidaires à boycotter", le maire de Lyon condamne une "publication indigne aux relents nauséabonds".

    Le 21 novembre, la Licra (Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme) révélait une liste créée par un enseignant de l’université Lyon 2 composée de plusieurs personnalités qu’il qualifiait de "génocidaires à boycotter". Parmi elles figuraient notamment le président du Crif Yonathan Arfi, le réalisateur Yvan Attal, le comédien Michel Boujenah ou encore le philosophe Raphaël Enthoven. Soit des personnalités plus ou moins médiatisées et de confession juive.

    Contactée par Lyon Capitale, l’université a déclaré se désolidariser "complètement" des propos de Julien Théry, enseignant d'histoire du Moyen-âge, d'histoire des modèles politiques, d'histoire des religions et de latin médiéval. Et d’ajouter : "Nous déterminerons dans les meilleurs délais les mesures qui s’imposent".

    À Lyon 2, un professeur d'histoire dresse une liste de "génocidaires à boycotter"

    "Mettre une cible sur les personnalités citées"

    Une liste unanimement condamnée durant les heures qui ont suivi sa publication, notamment par le maire de Lyon, Grégory Doucet. Sur ses réseaux sociaux, l’édile dénonce en effet d’une "publication indigne aux relents nauséabonds". "À l’heure où l’antisémitisme prend des proportions plus qu’inquiétantes en France, dresser de telles listes revient à mettre des cibles sur les personnalités citées et ne peut que susciter un profond émoi", déclare-t-il toujours.

    Le maire a par ailleurs salué la "réaction immédiate" de l’établissement universitaire et assure qu’il continuera "de défendre sans relâche les valeurs républicaines et de lutter contre toutes les formes de haine".

    "Proprement hallucinant" : les réactions des politiques à la liste de "génocidaires à boycotter"

    Lyon : une mobilisation pour lutter contre les violences faites aux femmes organisée ce mardi

